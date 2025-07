Il Consiglio comunale di Tradate si riunisce il 14 giugno: focus su DUP, Frera e sottopasso di via Piave

Il Consiglio comunale di Tradate torna in aula lunedì 14 luglio alle 21.

All’ordine del giorno figurano sei punti, tra cui l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e l’assestamento generale di bilancio, con la salvaguardia degli equilibri per l’anno in corso. Tra i temi di rilievo in discussione il terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2025/2027; l’approvazione del DUP 2026/2028 e la Tari.

Nella seconda parte della seduta spazio alle istanze dell’opposizione. In particolare, saranno discusse una mozione congiunta dei gruppi Tradate Futura, Partecipare Sempre e Partito Democratico per chiedere l’installazione di un semaforo anti-allagamento in via Piave, e due interrogazioni, sempre dell’opposizione sui lavori in corso all’area Frera, oggetto di un intervento finanziato dal Pnrr.