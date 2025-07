Il coordinamento provinciale di Italia Viva si congratula con Ilaria Pagani per la vittoria a Saronno

Il coordinamento provinciale di Italia Viva, per voce del responsabile Salvino Reina si congratula con Ilaria Pagani per la sua elezione a sindaca di Saronno all’indomani dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, il primo nella storia della città guidato da una donna.

«Abbiamo atteso, con grande spirito di collaborazione e aiuto nei confronti della nuova sindaca, la proclamazione degli eletti, l’insediamento del Consiglio comunale e la nomina della nuova Giunta per arrivare a considerare concluso il percorso del progetto politico della lista “Insieme per crescere” – dice Reina – Ci piace sottolineare come per Ilaria Pagani si siano spesi in prima persona i vertici del partito a livello provinciale e l’onorevole Maria Chiara Gadda che ha riempito di contenuto e significato la sua presenza in città e si è spesa in prima persona per l’elezione del nuovo sindaco di Saronno».

«L’apporto di Italia Viva, numeri alla mano, ha consentito alla lista “Insieme” di entrare in Consiglio comunale e di questo non possiamo che essere soddisfatti – aggiunge il coordinatore provinciale – Italia Viva rimane quindi a disposizione del sindaco Pagani, in pieno spirito di collaborazione e in maniera assolutamente costruttiva e propositiva, pronti a dare una mano per il bene della città. Siamo pronti a prendere in considerazione eventuali impegni e responsabilità che Ilaria Pagani vorrà sottoporre ai responsabili del partito a livello provinciale».