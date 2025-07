Il “Ferragosto Lavenese”: quattro giorni sul lago tra fuochi, concerti ‘galleggianti’ e barche illuminate

Laveno Mombello si prepara a quattro giorni di festa per il 62° Ferragosto Lavenese, tra musica, cabaret e il tradizionale spettacolo pirotecnico sul lago. Dal 13 al 16 agosto il lungolago e le piazze della città saranno animati da concerti, eventi e momenti di intrattenimento per tutte le età.

Il cuore della manifestazione sarà come sempre il 15 agosto con la suggestiva benedizione delle barche illuminate e il “volo di luci” che illuminerà il Verbano.

Cabaret e concerti sul lungolago

La manifestazione si apre martedì 13 agosto con Beppe Braida e Piano B, che porteranno uno spettacolo di cabaret in Piazza Matteotti alle 21. In apertura salirà sul palco Mauro Villata.

Giovedì 14 sarà invece la volta della MDF Band con un omaggio ai cantautori italiani: il concerto si terrà su una chiatta galleggiante, offrendo un colpo d’occhio unico a chi assisterà dal lungolago.

Il clou di Ferragosto: barche illuminate e fuochi d’artificio

Venerdì 15 agosto la giornata inizierà in Piazza Matteotti con DJ Sir Max e musica latino-americana dalle 19.

Alle 20.30 sul lungolago si terrà la tradizionale benedizione delle barche illuminate, organizzata con la collaborazione dell’Associazione Velica Alto Verbano (Avev).

Subito dopo, alle 22.30, il cielo si riempirà di colori grazie al grande spettacolo pirotecnico che richiama ogni anno migliaia di persone sulle rive del Lago Maggiore.

Auto d’epoca e dj set per chiudere la festa

Sabato 16 agosto la manifestazione si chiuderà con una giornata dedicata alle auto d’epoca e al divertimento. Dalle 17 in Piazza Matteotti sarà possibile ammirare una mostra di auto storiche. In serata spazio ai giovani con diversi eventi musicali: il DJ set di Silvio Biasio in Piazza Caduti del Lavoro e il concerto dei Fluid Trio a Villa Fumagalli. A chiudere, dalle 22, la Cerro Beach Party sulla spiaggia di Cerro in collaborazione con CCC Laveno Mombello.

Stand gastronomici e atmosfera di festa

Per tutta la durata dell’evento, dalle 18, saranno attivi gli stand gastronomici della Pro Loco di Laveno Mombello in zona Cerro, che proporranno piatti tipici e specialità del territorio. L’iniziativa, sottolineano gli organizzatori, è pensata per coinvolgere non solo i residenti ma anche i tanti turisti che in questo periodo affollano le sponde del lago.