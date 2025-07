Il “Giardino dell’Impegno“ di Cocquio Trevisago intitolato al giudice Rocco Chinnici

L’UCIIM, Sezione “Paolo Borsellino e Rocco Chinnici” di Varese, comunica con entusiasmo che, a seguito di una nuova e condivisa valutazione da parte dei soci riuniti nella giornata di venerdì 4 luglio, si è scelto di modificare il luogo dell’intitolazione originariamente prevista presso l’auditorium dell’Oratorio Sant’Andrea.

La decisione nasce dalla volontà di rendere ancora più coerente il senso dell’iniziativa, scegliendo di intitolare al Giudice Rocco Chinnici il giardino interno dell’Oratorio Sant’Andrea di Cocquio Trevisago, uno spazio vivo, quotidianamente frequentato da giovani e bambini.

A partire dal 29 luglio 2025, nel giorno del 42° anniversario della sua uccisione, il giardino prenderà il nome di “Giardino dell’Impegno – Rocco Chinnici”. La cerimonia ufficiale si aprirà alle ore 19.30 con la Santa Messa celebrata da don Fabio Giovenzana, seguita dalla messa a dimora di un albero dedicato al giudice, simbolo di radici profonde e di speranza futura.

Questa nuova scelta nasce da un’esigenza educativa: un giardino rappresenta la vita, la cura, la crescita, in perfetta sintonia con l’opera di sensibilizzazione che lo stesso Chinnici definiva come “piantare semi di legalità”. Un lavoro silenzioso, costante, portato avanti con passione tra i giovani, affinché ogni seme diventasse coscienza e impegno.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Cocquio Trevisago, e l’UCIIM ringrazia il Sindaco, dott. Danilo Centrella, per aver prontamente accolto la proposta, riconoscendone il valore per tutta la comunità.

Durante la serata sarà allestito anche un banchetto dedicato al libro “L’Italia di Rocco Chinnici”, scritto da Alessandro Averna Chinnici, nipote del giudice e Capitano dell’Arma dei Carabinieri. In quest’opera, pubblicata in occasione del centenario della nascita di Rocco Chinnici (19 gennaio 2025), l’autore ha scelto di dare voce a chi semplicemente lo ha conosciuto, a chi porta con sé il ricordo del 29 luglio, in tutte le sue forme. Ognuno, con la propria testimonianza, ha contribuito a delineare un profilo umano e autentico, diverso da ogni altro libro scritto fino ad oggi: un mosaico di ricordi e legami profondi, che vanno oltre il ruolo pubblico del giudice per restituire l’uomo, il padre, il seme che continua a germogliare.

L’UCIIM Sezione “Paolo Borsellino e Rocco Chinnici” invita tutta la cittadinanza, le famiglie, i giovani e quanti desiderano onorare la memoria del Giudice Chinnici, a partecipare a questo momento di condivisione e riflessione, che vuole essere un gesto di speranza, un invito all’impegno per l’intera comunità.

(nell’immagine, il giudice Rocco Chinnici, foto fondazione Rocco Chinnci)