Il giocatore del Liverpool Diogo Jota e il fratello André Silva sono morti in un incidente stradale in Spagna

Il mondo del calcio è in lutto per la tragica scomparsa di Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della Nazionale portoghese, morto prematuramente a soli 28 anni (nel avrebbe compiuti 29 il 4 dicembre) in un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2025. Nell’incidente ha perso la vita anche il fratello André Silva, 24 anni, calciatore del Penafiel, squadra della seconda divisione portoghese. (Foto Facebook – Liverpool Fc)

L’incidente in Spagna, sulla superstrada delle Rías Bajas

Il drammatico episodio è avvenuto lungo la superstrada A-52, nota anche come autovía de las Rías Bajas, nei pressi di Palacios de Sanabria, nella provincia spagnola di Zamora. Per entrambi non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio del calcio portoghese e del Liverpool

La notizia della scomparsa di Jota e del fratello ha suscitato un’ondata di commozione e cordoglio in tutto il mondo del pallone. La Federcalcio Portoghese (FPF) ha diffuso un comunicato ufficiale in cui si legge:

«È con enorme tristezza e costernazione che la Federcalcio Portoghese comunica la morte di Diogo Jota e André Silva. La FPF esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici, ai club che hanno rappresentato e a tutto il calcio portoghese, profondamente scosso da questa doppia perdita».

Comunicato FPF

Anche il Liverpool Football Club, squadra con cui Jota ha militato dal 2020 diventandone uno dei protagonisti offensivi, ha pubblicato un messaggio in memoria dell’atleta:

«Siamo profondamente addolorati nell’apprendere della tragica morte di Diogo Jota. Tutti a Liverpool sono devastati dalla perdita di una persona e di un calciatore straordinario. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari in questo momento incredibilmente difficile».

Comunicato del Liverpool

Una carriera brillante, spezzata troppo presto

Nato a Porto nel 1996, Diogo Jota aveva debuttato nel calcio professionistico con il Paços de Ferreira, prima di trasferirsi all’Atlético Madrid, al Porto e poi al Wolverhampton, dove si era affermato nel campionato inglese. Nel 2020 il passaggio al Liverpool, dove ha vinto due coppe di Lega, una coppa d’Inghilterra, una Community Shield e poche settimane fa ha festeggiato il primo titolo in campionato con i Reds. In totale a Liverpool ha segnato 65 gol in 182 presenze nelle diverse competizioni. Ha indossato per 49 volte (segnando 14 gol) la maglia della Nazionale portoghese con cui ha conquistato due Nations League; anche in questo caso sono passati solo pochi giorni dai festeggiamenti.

Il fratello minore André Silva, pur meno conosciuto a livello internazionale, era un talento in crescita nelle file del Penafiel, club della Segunda Liga portoghese. Entrambi erano molto legati e condividendo la passione per il calcio fin dall’infanzia.