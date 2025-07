Il “giovane veterano” Crivellari resta ai Mastini per la prossima stagione

Giovane, appassionatissimo del suo sport e, soprattutto, in cerca di consacrazione. Filippo Crivellari è l’ennesimo giocatore confermato dai Mastini per la stagione 2025-26, una scelta – da ambo le parti – che conferma la volontà della società giallonera di consolidare uno zoccolo duro anche di ventenni (e dintorni) per costruire presente e futuro. (foto Martegani)

Crivellari arriva da Verona, è nato nel 2004 ed è sbocciato in Alto Adige prima di entrare nel mirino del Varese che lo ha ingaggiato due anni or sono (QUI la sua prima intervista giallonera che rilasciò a VN). Stagioni in cui il numero 42 ha proseguito la propria crescita mettendo a segno i primi gol in IHL e confermando quella vocazione tuttocampista che gli permette anche di giocare nelle linee d’attacco oltre che tra i terzini dove solitamente è impiegato.

Per Crivellari sarà la prima volta con Da Rin dopo due stagioni con allenatori stranieri, un banco di prova importante che – se tutto andrà come dovrebbe – permetterà al 20enne veronese di salire altri gradini della scala d’esperienza nel mondo dell’hockey italiano. Prosegue, intanto, la conferma in blocco del reparto arretrato dove l’unico volto nuovo è quello del portierone ucraino Pisarenko.

ALLA BALAUSTRA PODCAST – A seguire trovate le puntate della nostra rubrica “Alla Balaustra” in versione podcast. Le trovate su Spreaker (qui sotto), Spotify, Amazon Music e da ora anche su Apple Podcast: cliccate “Mi Piace” sulla vostra piattaforma d’ascolto preferita per restare aggiornati sulle nuove uscite!