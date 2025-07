Il malnatese Federico Chinetti rinnova con il Como e va in Serie C

Abbiamo scritto qualche settimana fa del salto tra i professionisti di Giacomo Sali (leggi qui), talento di casa Varesina che è stato preso dall’Albinoleffe. Ma in Serie C nella prossima stagione ci sarà anche un altro gioiellino di Malnate: Federico Chinetti.

L’attaccante classe 2005, che nella passata stagione ha ben figurato nella Primavera del Como mettendo a segno 16 gol, tanto da meritarsi diverse convocazioni in prima squadra con Cesc Fabregas, ha rinnovato il proprio accordo con la squadra lariana fino al 2028.

Per proseguire la crescita sportiva è stato girato in prestito al Trento, formazione che militerà nel prossimo campionato di Serie C.

«Come parte del suo continuo sviluppo – scrive il Como -, il club ha concordato un trasferimento in prestito per una stagione al Trento in Serie C, dove acquisirà preziosa esperienza in prima squadra. Non vediamo l’ora di seguire i progressi di Federico e gli auguriamo il meglio per la stagione che gli aspetta».