Il Movimento 5 Stelle della provincia di Varese alza la voce contro il disegno di legge sulla Caccia

Il Movimento 5 Stelle della provincia di Varese alza la voce contro il DDL Caccia n. 1552, un provvedimento che ritiene “rappresenti l’ennesimo favore alle lobby venatorie, a discapito dell’ambiente, della biodiversità e delle normative europee”.

Il territorio M5s si mobilita compatto attraverso i due Gruppi attivi nella provincia: GT Varese – Area Nord e * GT Busto Arsizio – Area Sud, entrambi protagonisti di iniziative volte a contrastare l’iter del disegno di legge attualmente in discussione in Parlamento.

In particolare, il GT Varese ha depositato una mozione in Consiglio Comunale con cui chiede ufficialmente a Regione Lombardia di ritirare il proprio sostegno al DDL, considerato “pericoloso e in contrasto con gli equilibri naturali e le normative comunitarie”.

Parallelamente, il GT Busto Arsizio, grazie al dialogo attivo con il Gruppo Ornitologico dell’Insubria, ha fatto da ponte con i referenti parlamentari. Le osservazioni redatte dal gruppo sono già state inviate ai Presidenti di Camera e Senato, e l’azione del M5S ha permesso il coinvolgimento dei portavoce Antonio Ferrara (Camera) ed Elena Sironi (Senato) affinché le istanze del territorio entrino ufficialmente nel calendario delle audizioni presso la Commissione VIII (Ambiente) e la Commissione IX (Agricoltura).

Ma l’impegno del M5S non si ferma ai confini nazionali. Il gruppo provinciale ha attivato anche l’europarlamentare Gaetano Pedullà per verificare la conformità del DDL alle direttive europee in materia di tutela della fauna e degli habitat naturali. Sono già emerse criticità rispetto al diritto comunitario e non vogliamo che l’Italia subisca l’ennesima procedura di infrazione.

L’obiettivo è chiaro: fermare un disegno di legge che, secondo il M5S, “non tutela l’ambiente, non rispetta gli equilibri ecologici, e risponde esclusivamente agli interessi di pochi”.