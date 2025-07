Il nuovo singolo dei Time Travelers è per chi si sente “Fuori Luogo”

A quasi due mesi dalla pubblicazione del primo ep targato Time Travelers, Totò e Hybris, rapper nativi di Marchirolo ma a tutti gli effetti viaggiatori del tempo (e ospiti a Materia insieme a Marco Male), hanno pubblicato un nuovo brano del loro originale progetto musicale che sintetizza, in analogico, l’amore per l’hip-hop old school, sound nuovi e il sassofono.

La canzone, disponibile sulle piattaforme di streaming musicale da venerdì 27 giugno, si chiama Fuori Luogo. Nomen omen: con un titolo del genere viene quasi naturale pensare che la traccia non potesse “trovare luogo” all’interno del recente extended play pubblicato dai fratelli Parise (Marco e Daniele) insieme al maestro Mattia Primon, terza voce ufficiale dei Time Travelers grazie al “respiro caldo” del suo sax.

In realtà, il testo della canzone fa riferimento a un sentimento di alienamento di «chi cresce con i ricordi su VHS ma vive in un presente fatto di filtri e intelligenza artificiale, di chi cerca connessioni vere in un’epoca in cui l’attenzione dura una manciata di secondi»… spesso governata dall’algoritmo, aggiungiamo noi.

«Fuori luogo tra la gente // c’è qualcosa che non va qui in me // Non sarà più come sempre // Ricordi solamente da rifare» canta il duo ne (l’unico) ritornello della canzone. Un brano molto breve, lungo appena un minuto e quindici secondi, in cui si alternano due strofe per poi esplodere in una conclusione melodicamente molto impattante e influenzata dal generazione rap degli Anni Novanta.

«Fuori Luogo nasce dalla voglia di raccontare cosa si prova a vivere lontani da quei meccanismi nel quale ormai siamo tutti immersi, cercavamo qualcosa che suonasse vero ed imperfetto come noi» spiegano Hybris e Totò, quest’ultimo autore della produzione firmata con l’alias Sodopebeats.

IL VIDEOCLIP

Il videoclip ufficiale è già disponibile sul profilo Instagram dei Time Travelers. Ideato e scritto direttamente sempre da Totò e Hybris, il video «nasce con l’intenzione di mettere in scena il senso di distanza dal presente come scelta, non come esclusione», dicono. Girato da Simone Calabrone e Matteo Aldeni negli spazi caratteristici dell’IRS Studio Solution di Lavena Ponte Tresa, il videoclip esplora il tempo e lo spazio «con uno sguardo preciso, fatto di dettagli che parlano. Oggetti anni ’90, riferimenti al retro gaming, elementi visivi che evocano un tempo passato ma ancora vivo nella memoria di chi è cresciuto tra analogico e digitale: ogni frame è pensato per amplificare le parole del testo, per farle “vedere” oltre che ascoltare».

IL (DOPPIO) LIVE

In occasione della Notte dei Saldi del 5 luglio a Lavena Ponte Tresa, i Time Travelers saliranno sul palco insieme al Maestro Mattia Primon per due set dal vivo. Alle 20:30 saranno in Piazzale Mannu (Piazzale Dogana) con il set di apertura e la prima esecuzione live dei brani. Alle 21:30 in Piazza Gramsci (centro storico) ci sarà invece un «secondo passaggio, con intensità crescente».