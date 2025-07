Il podcast “Alla Balaustra” non va in vacanza. Due nuove puntate per gli appassionati di hockey

Sono sulle principali piattaforme audio le due nuove puntate della serie podcast di Varesenews “Alla Balaustra” che si è ormai conquistato una sua nicchia di pubblico tra gli appassionati di hockey.

La voce di Marco Giannatiempo vi accompagnerà alla scoperta di due nuove storie, quella di Denis Maruk e quella di Andrew Brown.

Folti baffi neri è la storia di un piccolo giocatore (era alto 160 cm) dal grande fiuto per il gol, 350 gol all’attivo a fine carriera, l’ingresso in un club molto speciale e una vita avventurosa che lo ha portato al timone di una nave in tempesta ma è anche, naturalmente, la storia dei suoi baffi speciali.

Senza maschera, senza paura racconta la storia di Andrew Brown, ultimo portiere di hockey a non indossare le protezioni al volto, insomma uno caparbio al punto di resistere anche alla logica.

Le nuove puntate le potete ascoltare qui sotto oppure su Spotify, Amazon Music e Deezer.