Il ponte di ferro tra Sesto Calende e Castelletto non chiuderà a settembre: lavori rinviati alla primavera

La chiusura del ponte sul Ticino tra Sesto Calende e Castelletto Sopra Ticino non avverrà più a settembre, come inizialmente ipotizzato. I lavori di manutenzione straordinaria, che erano previsti in due tranche da quindici giorni ciascuna, verranno infatti rinviati alla primavera 2026.

La decisione dei sindaci

L’aggiornamento arriva dai sindaci dei due Comuni, che hanno annunciato la scelta dopo nuovi approfondimenti tecnici. L’obiettivo è programmare l’intervento in un periodo più favorevole sia per la logistica del cantiere sia per ridurre al minimo i disagi sulla viabilità. «I lavori principali saranno riprogrammati per la prossima primavera» hanno confermato le amministrazioni locali, sottolineando la volontà di mantenere informata la cittadinanza sull’evolversi della situazione.

Possibile senso unico alternato notturno

Nel frattempo, si sta valutando la possibilità di anticipare alcune lavorazioni minori già nei prossimi mesi. Per queste operazioni si ipotizza l’istituzione di un senso unico alternato in orario notturno, che permetterebbe di intervenire senza chiudere completamente il traffico sul ponte. Ulteriori dettagli su questa soluzione saranno resi noti a settembre, quando sarà completata la verifica tecnica sulla fattibilità degli interventi parziali.

Continuità e aggiornamenti

L’annuncio rappresenta una novità importante rispetto alle comunicazioni precedenti: a maggio era stata prospettata una chiusura già nell’autunno 2025, dopo i lavori effettuati nel 2022. La decisione di rinviare i cantieri consente ora di pianificare con più calma e coordinare meglio gli interventi, riducendo i disagi per pendolari e residenti.