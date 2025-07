Il reggae della Hierbamala contagia Materia: “Una goduria suonare insieme. Pindi è un vero poeta”

Come può rompere il ghiaccio una band se non facendo parlare la sua musica? La Hierbamala resta musicale anche da intervistata, come successo venerdì 4 luglio a Materia, dove i partecipanti hanno avuto il piacere di conoscere la loro storia soprattutto grazie al tono incalzante delle loro voci e grazie a un assaggio della loro discografia.

“Pace, giustizia, amore e libertà” sono le parole e i temi che emergono dai testi e dai ritmi combinati di diversi stili: vibrazioni del reggae italiano, energia dello psycho garage, fermento balcanico, eleganza soul e ritmo rocksteady.

La loro musica ha uno spirito profondamente positivo, autoironico e contagioso. Tanto che molte persone hanno deciso di sfidare il caldo di luglio per venirli ad ascoltare e passare una serata all’insegna di buona musica e buon umore insieme a Pindi, HierbaProf, HierbaFio e HierbaLuz.

ATTO DI RESISTENZA IN TERRA OSTILE

Come spiegato dal frontman Pindi, al secolo Carlo Sandrin, quello della Hierbamala è “reggae and roll” inteso come «atto di resistenza anche in terra ostile. Perché è risaputo che non è semplice fare musica in provincia, come nella nostra. Abbiamo capito una cosa, che per realizzare i sogni bisogna svegliarsi, ma Hierba cattiva non muore mai».

La loro forza, che ne ha assicurato la “resistenza” sta nel creare una musica che si racconti in chiave reggae, parlando anche al mondo latino. Infatti anche se lo chiamano gruppo reggae, nei loro pezzi c’è spazio per più generi: ecco perché hanno un pubblico più ampio che i soli reggaeofili.

Nonostante le difficoltà del fare musica in zone meno vivaci che le grandi città, la Hierbamala ha ricordato anche il grande successo del loro ultimo grande concerto del 25 aprile a Gemonio per Resistenza in festa, esibizione di cui la band è particolarmente soddisfatta e caratterizzata dall’aneddoto della maglietta misteriosa, recante la scritta Omnia Sunt Communia, il titolo del loro ultimo album, pubblicato nel 2024. A fine concerto un fan, rimasto anonimo (per lo meno nei ricordi della band), si sarebbe spogliato di questa inedita maglietta (non disponibile al “merch” della band) indossata per tutto il concerto per consegnarla a Pindi tramite HierbaFio, dicendole «”Pindi sa” – Ma Pindi non sapeva e tutt’ora non sa cosa il fan intendesse esattamente».

HierbaLuz durante l’intervista conferma il concerto della manifestazione di Gemonio come uno dei preferiti della band, aggiungendo però che ogni nuovo concerto diventa il preferito del gruppo – come è stato anche Materia, sebbene non si trattasse di un vero concerto, bensì di un format che prevedeva domande e risposte dal vivo, con la possibilità di intervento anche del pubblico.

PRONTI TRE NUOVI BRANI

La loro anima musicale e tenace ha pronti già «tre pezzi nuovi, di livello ancora più alto» grazie anche all’intervento dello Studio Niton che li ha appoggiati, facendoli sbocciare nelle migliori condizioni musicali possibili. Brani i loro che sembrano svilupparsi naturalmente. Pindi racconta che trova l’ispirazione nella cucina di casa sua, si mette a strimpellare e i brani nascono da un’esigenza fisica. «Non correggo i brani una volta scritti».

Il «poeta» – come lo definisce la sua band- dopo aver scritto anche la parte strumentale, con un giro di la e re minore «aggiunge un po’ di jazz e il gioco è fatto». Dopodiché, come racconta Pindi, «con molto pudore faccio sentire i pezzi a mia moglie, ovvero il grande vaglio da passare. A quel punto i pezzi vengono suonati alla band nello Hierbabunker di Laveno. Lì molti altri brani nascono dal semplice fatto di stare insieme. Melodie eseguite spontaneamente durante le loro serate in compagnia diventano presto veri e propri brani accattivanti per gli hierbalovers».