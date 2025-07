Il sistema anti-microplastiche “Hauki” premiato a Bilbao, tra i vincitori un giovane designer di Castellanza

Daniel Bertollo di Castellanza è tra i vincitori dell’iF Design Student Award 2025. Il giovane designer, insieme a due colleghi milanesi, è stato premiato al Museo Guggenheim di Bilbao per un progetto innovativo che combatte l’inquinamento da microplastiche

Un premio internazionale per un’idea sostenibile

Daniel Bertollo, originario di Castellanza e laureato in design a Milano, è tra i vincitori dell’edizione 2025 dell’iF Design Student Award, uno dei più importanti riconoscimenti internazionali dedicati ai giovani designer. Insieme a Simone Centonze e Michele Martelloni, ha ricevuto il premio al Museo Guggenheim di Bilbao grazie al progetto “Hauki”.

I tre designer sono stati selezionati tra oltre 7.000 candidature provenienti da 74 Paesi e, oltre al riconoscimento ufficiale, hanno ottenuto anche un premio speciale dallo sponsor GROHE, assegnato solo a cinque progetti in tutto il mondo.

Hauki: il design al servizio dell’ambiente

“Hauki” è un sistema progettato per affrontare in modo innovativo il problema dell’inquinamento da microplastiche nelle acque, integrandosi con attività sportive come stand up paddle, canoe e surf. Il dispositivo, composto da una parte filtrante e una propulsiva, permette agli utenti di raccogliere e mappare le microplastiche mentre praticano sport acquatici.

La giuria ha elogiato il progetto per la sua capacità di coniugare ecologia, tecnologia e usabilità, sottolineando anche l’impiego di materiali riciclati nella realizzazione del prototipo.

L’iF Design Student Award, giunto alla 23ª edizione, è considerato uno dei premi più prestigiosi al mondo per studenti e giovani progettisti. Ogni anno valorizza idee che contribuiscono agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU.

Il sistema “Hauki” montato su una tavola da surf