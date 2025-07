Il Varese rinforza mediana e difesa: Palesi c’è, Bruzzone quasi

Dopo i primi otto annunci (leggi qui), il Varese Football Club prosegue il mercato in entrata per arrivare al 28 luglio – giorno del raduno – con la rosa praticamente al completo per mister Andrea Ciceri.

Nelle ultime si sta lavorando a chiudere per due tasselli importanti per lo scacchiere biancorosso per la prossima stagione. Ha già siglato il proprio accordo il centrocampista classe 1997 Luca Palesi, mentre è molto vicino il “nero su bianco” con il difensore classe 1994 Matteo Bruzzone.

Palesi andrà a rafforzare la mediana varesina. Cresciuto nel Monza, dove ha vinto la Serie D ed esordito tra i professionisti, in carriera ha vestito anche la maglia della Pro Patria con17 presenze e 1 gol nella stagione 2019-2020. Dopo la tappa a Busto Arsizio è stato alla Pro Sesto, all’Olbia e all’Ancona, sempre in Serie C. L’estate scorsa ha fatto la scelta di scendere in Serie D con il Sangiuliano dove ha giocato nelle ultime due stagioni.

Per Bruzzone, centrale classe 1994, sarà invece la terza avventura ai piedi del Sacro Monte. Dopo l’esperienza in Primavera dal 2012 al 2014, è tornato in biancorosso anche nella prima parte della stagione 2017-2018. Prima e dopo lunghe esperienze tra Serie D e Serie C a Borgosesia, Fiorenzuole, Piacenza, Seregno e Sangiuliano, dove con la coppia Battaglino-Ciceri ha vinto il campionato e successivamente guidato la difesa anche tra i Pro. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Santangelo.

GLI EX SI ACCASANO

Per due colpi in ingresso, sono diversi gli ormai ex biancorossi che stanno trovando collocazione. Paolo Ropolo ha firmato con l’Asti, Zakaria Daqoune alla Fidelis Andria e Paolo Valagussa sembra vicino alla firma con il Santangelo dell’ex ds Davide Raineri. Altri varesini stanno trovando casa: Claudio Bonanni vestirà la maglia della Vogherese mentre Emanuele Marcaletti – che è stato vicino a un ritorno in biancorosso – alla fine ha scelto il Derthona.