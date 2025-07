Il varesino Luca Papi trionfa alla Portugal 281 Ultramarathon: è il vincitore assoluto dell’edizione 2025

Il varesino Luca Papi conquista il primo posto assoluto alla PT281, la Portugal 281 Ultramarathon, una delle ultramaratone più dure e affascinanti d’Europa. L’edizione 2025 si è conclusa con la vittoria dell’atleta che ha saputo imporsi su un tracciato estremo e impegnativo, dimostrando ancora una volta il suo straordinario talento e la sua resistenza fuori dal comune.

Un tracciato estremo per veri ultrarunner

La PT281 è un’ultramaratona di 281 chilometri su terreno misto, che attraversa paesaggi mozzafiato ma impone prove estenuanti. È un evento che richiama atleti da tutto il mondo e che ogni anno mette alla prova i limiti della corsa in natura.

In questa edizione 2025, le condizioni meteo hanno reso il percorso ancora più impegnativo, ma Luca Papi ha saputo gestire gara e fatica con esperienza e lucidità, tagliando per primo il traguardo e guadagnandosi così il titolo di vincitore assoluto.

Luca Papi: esperienza, costanza e cuore

Non è la prima volta che Luca Papi – 45 anni, originario del Sacro Monte ma trapiantato in Francia per lavoro – si distingue in gare di endurance estreme, ma la vittoria alla PT281 2025 rappresenta una delle sue imprese più significative. Il trail runner ha dimostrato non solo una preparazione atletica impeccabile, ma anche una grande capacità mentale, fondamentale in gare di questo tipo.

(foto di Matias Novo)