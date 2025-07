“Il vetro rotto a pugni e la gente che scappava“, il racconto dell’aggressione ai carabinieri di Laveno Mombello

Decine di esclamazioni per lo spavento quando i vetri della pattuglia si sono infranti, per poi cadere a terra in mille pezzi: la gente che si voltava d’un tratto ed esclamava lo stupore. Fra quanti hanno assistito alla scena di Laveno Mombello di sabato sera c’era anche un testimone, un fedele lettore di Varesenews che ha raccontato ciò che ha visto.

«Ero in un bar del lungolago e ho visto arrivare l’auto di servizio dei carabinieri, inizialmente fermatasi al piazzale dell’imbarcadero per riparare subito dopo verso la piazza Caduti del lavoro, dove viene fatto il presepe sommerso», racconta Cosimo G. (nella foto, l’attimo in cui il vetro della pattuglia viene rotto e va in frantumi).

«In quel momento c’era per strada un ragazzo. È stato fermato dai carabinieri che a fatica riuscivano a contenerlo. Era forte, tanto che ad un certo punto, con diversi pugni ha mandato in frantumi il lunotto dell’auto per poi cercare di fuggire ma i militari l’hanno fermato, ed è lì che si sono feriti, uno si è pure preso una testata».

La scena, vista da decine di persone, ha prodotto il fuggi fuggi generale: «In molti avevano paura per quello che sarebbe potuto succedere, quando hanno visto il vetro della macchina rompersi tanti dei presenti si sono allontanati».

L’arrivo delle altre auto di servizio ha permesso di far scattare le misure coercitive per l’uomo, un ventenne, che è stato portato in caserma.

I tre carabinieri sono stati medicati, con una prognosi di 10 giorni.