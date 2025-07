Imbarco in aeroporto senza carta d’identità per i voli nazionali e Schengen, si avvicina la rivoluzione

Una novità che sarà destinata a cambiare l’esperienza dei passeggeri italiani: non sarà più obbligatorio esibire un documento d’identità al momento dell’imbarco per i voli nazionali e quelli diretti nei Paesi dell’area Schengen.

Lo ha riportato in esclusiva il Corriere della Sera in un articolo a firma di Leonard Berberi, che anticipa le disposizioni dell’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, già in vigore dopo il via libera del Ministero dell’Interno.

Fino ad ora, le compagnie aeree erano tenute a verificare la corrispondenza tra il nome sulla carta d’imbarco e quello riportato su un documento d’identità. Con la nuova direttiva, secondo l’anticipazione del Corriere, questo passaggio verrebbe rimosso, poiché – come spiegato dalla direzione generale dell’Enac – la sicurezza è già garantita dai controlli effettuati ai varchi aeroportuali, attraverso metal detector e scanner.

La misura si applicherà a tutti i voli interni e verso i Paesi aderenti allo Spazio Schengen, ma restano obbligatori i controlli su tratte extra-Schengen e su alcune rotte considerate “sensibili” sotto il profilo migratorio, ad esempio quelle verso la Francia.

Aldilà dell’anticipazione, a quanto risulta a Varesenews nella giornata di oggi, giovedì 10 luglio, i controlli dei documenti ai gate proseguono come sempre. Non è dunque chiaro da quale momento entreranno in vigore le nuove disposizioni.