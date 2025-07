In dono alla pediatria dell’ospedale di Busto una culla termica di ultima generazione

Una culla termica di ultimissima generazione è stata donata questa mattina alla pediatria dell’ospedale di Busto Arsizio. Alla presenza del Presidente della Regione Attilio Fontana e dell’europaramentare Elisabetta Tovaglieri, Marco e Stefania Cirigliano, fondatori della Onlus La Casa di Chiara, hanno consegnato alla direttrice della pediatria Simonetta Cherubini la culla termica di ultimissima generazione, dotata di avanzate funzionalità sia in termini di termoregolazione sia per le tecnologie integrate in grado di supportare, al meglio, la rianimazione di emergenza.

La Babyroo® TN300 è modulabile per l’uso lungo tutto il percorso di cura dei piccoli pazienti. I suoi punti di forza sono, tra gli altri, il mantenimento stabile delle temperature – minimizzando al tempo stesso la perdita di calore del neonato grazie a due fonti di calore combinate, il supporto e la protezione per la transizione respiratoria, la creazione di un ambiente favorevole alla crescita e il supporto di flussi operativi efficienti.

«Ritengo che questa relazione tra associazioni di volontariato e strutture pubbliche, particolarmente forte nella nostra Regione, sia fondamentale e in termini di donazioni e per quanto riguarda la presenza di personale che ogni giorno supporta i vari reparti – ha dichiarato il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana – Di fronte ad una donazione così utile e importante, non si può che dire grazie».

«Ringrazio dal profondo del cuore l’associazione La Casa di Chiara Onlus, sempre molto attenta e generosa nei confronti del nostro reparto – ha commentato il Direttore Generale di ASST Valle Olona, Daniela Bianchi – continuate a rimanere al nostro fianco; le vostre donazioni sono un messaggio di speranza e un esempio concreto del rapporto di fiducia e di stima che ci legano».