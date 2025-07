In piazza a Gallarate arrivano gli alberi. E i vasoni vanno nelle piazze dei rioni

A Gallarate se ne vanno dalla piazza i vasoni con le piante decorative, che lasciano il posto agli alberi: mercoledì fervevano i lavori per lo spostamente dei vasoni, un simbolo della Gallarate degli “anni dieci.”

«Come previsto nelle linee programmatiche del nostro mandato amministrativo, abbiamo avviato la rimozione di buona parte dei grandi vasoni ornamentali, sostituendoli con alberature piantate direttamente nel terreno» dice il vicesindaco Rocco Longobardi, assessore alle Attività Economiche.

Il progetto “Salotto Green&Smart”, finanziato da Regione Lombardia attraverso il Bando Green & Smart per il Distretto del Commercio, costituito da amministrazione comunale, ConfCommercio Gallarate e Malpensa e Naga, ha già visto la posa di diciotto nuove piante in: piazza Libertà, via Manzoni, piazzetta Guenzati, largo Camussi (aiuola), piazzetta Ponti (abbellimento von piante all’interno di vasche in corten).

«In questi giorni stiamo procedendo alla rimozione graduale di numerosi vasoni dal centro, in particolare da Piazza Libertà, Piazzetta Guenzati e l’inizio di via Manzoni» prosegue Longobardi.

«In piazza Libertà manterremo soltanto quelli ornamentali attorno a Palazzo Borghi. Nelle vie Don Minzoni e San Giovanni Bosco i vasoni saranno riordinati e riposizionati in modo più armonioso e funzionale».

«Il nostro programma non si limita al centro storico: una parte dei vasoni, opportunamente sistemati, sarà destinata per il momento anche ai rioni di Arnate, Cedrate e Crenna, con l’obiettivo di promuovere omogeneità e decoro urbano in tutta la città. Attualmente in città sono presenti oltre 200 vasoni di quattro diverse dimensioni. A breve comunicheremo un dato preciso sul numero di contenitori che verranno rimossi definitivamente o redistribuiti».

« Con questo intervento – conclude Longobardi – manteniamo fede a un impegno preciso preso con la città. Sostituire i vasoni con alberi piantati a terra significa garantire più qualità, decoro e un migliore impatto ambientale al nostro centro. Non ci fermiamo solo al cuore della città: stiamo lavorando per valorizzare anche i rioni, portando verde e cura negli angoli meno centrali. Per il momento, confrontandoci con cittadini e commercianti, si è deciso di collocare alcuni vasi risistemati in diverse aree dei quartieri».