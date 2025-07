Incendio nella valle del Ticino, impegnate squadre di terra e il “Drago” dei vigili del fuoco

Incendio nei boschi della valle del Ticino vicino a Malpensa: dalle ore 16 i Vigili del Fuoco stanno intervenendo per un rogo boschivo in via Montecchio, tra i comuni di Somma Lombardo (frazione Case Nuove) e Vizzola Ticino.

Galleria fotografica Incendio nei boschi del Parco del Ticino tra Vizzola e Somma

Il comando dei Vigili del Fuoco di Varese ha mobilitato due squadre di terra ed è in volo anche l’elicottero “Drago 150” del Reparto Volo di stanza a Malpensa.