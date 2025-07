Incidente a Venegono Inferiore: due pedoni travolti da un’utilitaria

Nella serata di martedì 22 luglio, un incidente stradale ha coinvolto due pedoni a Venegono Inferiore, in via Mauceri. Le due persone, rispettivamente di 70 e 74 anni, sono state travolte da un’utilitaria intorno alle 21:20. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorsi, che hanno attivato diverse ambulanze e l’elisoccorso per prestare assistenza (foto di repertorio).

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Saronno e i soccorritori del sistema di emergenza sanitaria 118. Le due vittime sono state subito assistite, con una delle due persone trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese, mentre l’altra è stata stabilizzata sul posto.