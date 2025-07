Incidente auto moto a Gallarate con un diciassettenne in ospedale

Paura questa mattina, martedì 1° luglio, intorno alle 08:30, in via Antonio Gramsci a Gallarate, dove si è verificato un incidente stradale tra un’auto e una moto.

Nell’impatto è rimasto ferito un ragazzo di 17 anni, unico coinvolto nel sinistro, soccorso in codice giallo (media gravità) dai sanitari giunti rapidamente sul posto con un’ambulanza della SOS Azzate.

L’allarme è stato preso in carico dalla centrale operativa Soreu dei Laghi, che ha inviato anche gli agenti della Polizia Locale di Gallarate per i rilievi del caso e per regolare il traffico, che ha subito rallentamenti nella zona.

Il giovane è stato stabilizzato sul posto e successivamente ricoverato in ospedale a Legnano in codice giallo.