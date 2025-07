Incidente con monopattino elettrico nel Locarnese: 37enne in gravi condizioni

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo le 6, a Tegna, nella zona di Campi Grandi di Sotto, nel Locarnese. Un uomo di 37 anni, cittadino svizzero domiciliato nella regione, stava circolando a bordo di un monopattino elettrico quando, per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, cadendo rovinosamente a terra.

Secondo la Polizia cantonale, l’incidente è avvenuto in circostanze che l’inchiesta di polizia dovrà chiarire. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia cantonale, i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA), e il personale della Rega, che ha prestato le prime cure al ferito. Considerate le sue gravi ferite, il 37enne è stato poi trasportato in elicottero all’ospedale per ricevere le necessarie cure mediche.

Le autorità continuano a investigare per determinare la causa dell’incidente, mentre la salute dell’uomo resta sotto osservazione.