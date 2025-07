Incidente stradale a Rovellasca, coinvolto un uomo di 57 anni: attivato anche l’elisoccorso

Soccorsi in azione oggi nel primo pomeriggio a Rovellasca, per un incidente stradale che ha coinvolto un uomo di 57 anni.

L’allarme è scattato alle 14, per un’auto che, per cause ancora in corso di accertamento, forse per un malore del guidatore, è uscita di strada in via XX Settembre.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù e più mezzi di soccorso: un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca, l’auto medica e l’elisoccorso, tutti allertati in codice giallo.

Il 57enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Milano Niguarda, dove è ricoverato in codice giallo.