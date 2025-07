Incidente sul lavoro in una ditta di trasformatori a Busto Arsizio

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi (venerdì) a Busto Arsizio, in un’azienda di trasformatori della zona industriale di Sacconago.

Un uomo di 46 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica, la Polizia di Stato oltre all’Ats Insubria per ricostruire la dinamica dell’incidente.