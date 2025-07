Incidente sulla circonvallazione di Parabiago, coinvolta anche una bimba di 3 anni

Violento scontro tra due automobili questa mattina, domenica 27 luglio, a Parabiago L’impatto è avvenuto intorno alle 11.55 in via Resegone – la strada di circonvallazione che tra i prati aggira l’abitato da Nord – e ha coinvolto due automobili con a bordo quattro persone: due ragazzi di 19 e 22 anni, una bambina di 3 anni e un uomo di 60 anni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti più mezzi di soccorso del 118, con ben quattro ambulanze e un’automedica, oltre ai Vigili del Fuoco del comando di Milano e ai Carabinieri di Legnano (la foto di apertura dell’articolo è generica e d’archivio).

Per fortuna secondo le prime informazioni nessun ferito è in pericolo di vita, anche se almeno due persone sono finite in ospedale in “codice giallo”, vale a dire con ferite o traumi seri. Sono state trasportare negli ospedali di Legnano e Castellanza.