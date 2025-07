Incontro pubblico a Bardello con Malgesso e Bregano per la presentazione del nuovo PGT

I residenti del comune di Bardello con Malgesso e Bregano sono invitati all’incontro pubblico che si terrà martedì 8 luglio alle ore 20.30 nella sala consiliare del Comune in località Bregano – Via Piave n°39, per la presentazione del nuovo Piano di Governo del Territorio.

L’incontro, finalizzato ad illustrare la metodologia adottata per le scelte pianificatorie e per le strategie territoriali generali, si inserisce all’interno del percorso partecipativo in funzione della imminente adozione dello strumento urbanistico comunale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Area Tecnica – Edilizia Privata: telefono 0332 706691 interno 5

mail ediliziaprivata@.comune.bardelloconmalgessoebregano.va.it