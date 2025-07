Individuate le ditte a cui affidare la logistica dell’Asst Sette Laghi: per i farmaci previsto solo il trasporto interno

Si sta per concludere l’iter, in procedura d’urgenza, per assegnare il servizio di logistica sanitaria dell’Asst Sette Laghi dopo la rescissione dal contratto con il precedente gestore.

È terminata, infatti, la valutazione delle offerte pervenute, relative alla procedura negoziata senza bando e un contraente è stato individuato per ciascuno dei due lotti in cui è stato suddiviso il sevizio.

I nomi saranno comunicati non appena si concluderà la fase dei controlli, propedeutici all’aggiudicazione formale, per un periodo di sei mesi, prorogabile fino a ulteriori sei mesi, nelle more della definizione della gara pluriennale che verrà indetta per l’autunno.

Le aziende hanno ampia esperienza alle spalle. Il servizio più complesso è quello dedicato ai farmaci, la cui gestione sarà completamente interna, lasciando all’operatore vincitore dell’appalto il compito di trasportare i prodotti dalla Farmacia ospedaliera alle varie sedi aziendali.

L’altro lotto, invece, riguarda il ricevimento e la consegna di tutti i materiali diversi dai farmaci, per i quali la gestione sarà affidata al nuovo contraente.

Già dalla prima metà del marzo scorso, in piena emergenza, erano stati riportati all’interno della Farmacia ospedaliera i prodotti cosiddetti “a transito” e molte tipologie di farmaci. Per poter reinternalizzare parte del servizio si sono resi necessari dei lavori di riallestimento e informatizzazione del magazzino della Farmacia ospedaliera al piano meno 2 del Monoblocco. Gli interventi stanno per essere completati.