Inseguimento a Gallarate: auto in contromano fermata in via Marsala

Un inseguimento ai margini del centro storico ha attirato l’attenzione di diversi passanti sabato 12 luglio a Gallarate. Intorno alle 10 di mattina, un’auto di colore scuro con alcune scritte rosse è stata fermata dalla Polizia Locale dopo aver tentato la fuga in piazza Risorgimento.

Il conducente – un uomo di circa trent’anni, di origini straniere, accompagnato da una donna sul lato passeggero dell’automobile – ha imboccato la rotonda in contromano pur di non fermarsi all’alt degli agenti per un controllo, temendo forse di poter incappare in qualche irregolarità. La corsa, tuttavia, si è arrestata dopo pochi minuti in via Marsala, dove l’auto è stata raggiunta dalla Polizia Locale.

«Quando la macchina, che qualche minuto prima aveva compiuto un sorpasso proibito, ha preso via Marsala, mi ha fatto segno di spostarmi è rimasta bloccata. A quel punto la polizia locale è riuscita a far scendere il conducente», racconta una lettrice di VareseNews, testimone di quanto accaduto questa mattina.