Instancabili ed entusiasti, la voglia di fare proprio non manca al circolo Acli di Bergoro

La seconda tappa del nostro tour alla scoperta delle Acli del Varesotto, dopo Ispra ci porta a Bergoro.

«E fu così che i primi soci del circolo si inventarono muratori: i lavori li hanno fatti loro, erano quasi tutti pensionati e ci tenevano a occuparsi direttamente della cosa. Cazzuola e badile in mano, lavoravano dalla mattina fino alla sera, in tripla veste di soci, pensionati e magütt”.

La storia del circolo Acli di Bergoro parte da questo: con le fronti madide di sudore e le facce allegre di chi ha creduto in questo progetto.

Siamo a Fagnano Olona e, proprio accanto la chiesa di san Giovanni Battista, in località Bergoro, alcuni consiglieri del circolo Acli si sono ritrovati per pianificare le prossime attività della settimana e aprire le porte dei locali che guardano l’intera piazza.

Il Circolo Acli di Bergoro

Quando si domanda loro di condividere con noi le tappe principali di questa realtà associativa, il presidente Pietro Maestroni – che ha preso le redini dal precedente presidente, Rinaldo Paccioni – annuisce e si mette a cercare quei documenti storici che raccontano di questi quasi 75 anni di servizio.

«Fu il parroco don Ambrogio Nidasio ad avviare il tutto. In questa missiva del 26 ottobre 1949 si ufficializza la nascita del nostro circolo Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani): una storia che va a braccetto con quella di altre realtà del Varesotto. Nel medesimo testo, infatti, viene sancita l’apertura dei circoli di Borsano, Brunello, Cittiglio, Abbiate Guazzone, Monvalle, Solbiate Olona, Gerenzano, Capolago, Graglio, Colmegna, Motte, Voldomino, Castelveccana, Creva, Cislago e, appunto, Bergoro.

In tutti questi comuni, su spinta delle parrocchie nacquero degli spazi di ritrovo aperti alle comunità, sorti con la volontà di aggregare la gente e offrire loro dei servizi. Questo lo scopo che oggi, nel 2025, ancora rispettiamo».

Un solo circolo, ma tante anime

Il circolo è affacciato sulla Valle Olona, dai finestroni sul lato opposto alla piazza si intravede il verde del fondovalle, con gli arbusti e le piante che accompagnano verso uno dei luoghi su cui si snoderà l’attività dei volontari a partire dai prossimi mesi.

Maestroni illustra il progetto: «Abbiamo chiesto al comune di poterci occupare della fontana di Bergoro, la vecchia fonte di Manigunda, dislocata proprio in uno dei curvoni lungo la strada che porta in valle. Vogliamo sistemare l’area e tenerla in ordine anche in futuro. Ecco, grazie a questa attività saremo inclusi fra le realtà associative fagnanesi che si prodigano nell’area della tutela ambientale: era l’unico campo in cui non comparivamo».

Le scalette che conducono verso il fondovalle

Maestroni porge un documento del comune di Fagnano Olona: è l’albo aggiornato delle associazioni e del volontariato del paese, suddivise per categorie. In effetti il circolo Acli Bergoro compare in tutte le sezioni: sociale, culturale, sportiva, ricreativa e civile. La tutela ambientale è il solo perimetro in cui non viene citata, ma – grazie al progetto della fontana – è solo questione di tempo.

Si tratta di un semplice elenco, ma per i volontari rappresenta uno degli strumenti più indicati per spiegare cosa significhi far parte di un circolo Acli.

«Abbiamo aderito al Patto educativo per il territorio. Ciò che cerchiamo di fare non si limita a tenere aperto il circolo ed occuparci di mescita (come in passato veniva chiamato il servizio bar e come i volontari continuano a chiamare lo stare dietro il bancone, ndr). Siamo gli unici a comparire in tutte le sezioni: ne siamo orgogliosi, perché ciò che cerchiamo di fare è offrire un valore aggiunto alla nostra comunità, con servizi diversi e variegati. Ne sarebbe orgoglioso anche don Mario Mascheroni, l’amato Parroco che tanto fece per far crescere il nostro circolo ACLI (foto sotto)».