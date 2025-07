Investimenti per 900mila euro a Rescaldina con l’avanzo di bilancio. Mezzo milione di euro per strade e parchi

Via libera, con i soli voti favorevoli della maggioranza, all’assestamento di bilancio durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Rescaldina, chiamato ad esprimersi sui capitoli di bilancio da “rivedere” rispetto al bilancio di previsione approvato a dicembre dello scorso anno.

«Le sfide principali per quanto riguarda le spese in aumento sono state rappresentate dall’aumento dei costi delle utenze, in particolare per la materia prima relativa al gas, con oltre 150.000 euro di aumento in previsione, confidando che siano sufficienti a coprire tutte le voci, e dalle crescenti richieste di affidamento di minori all’ente da collocare in comunità su richiesta dell’autorità giudiziaria, quasi 100.000 euro in più – spiega a valle della seduta consiliare il vicesindaco e assessore al Bilancio Gianluca Crugnola -. Altre cifre di minore entità, ma che sommate tra loro portano a grandi numeri, riguardano i costi del personale, su cui stiamo facendo grandi sforzi per implementarne il numero a garanzia della qualità dei servizi, le rette anziani, le spese di riscossione dei tributi, gli interventi per la disabilità. La novità in assoluto più importante riguarda invece l’applicazione dell’avanzo, che andremo ad utilizzare per circa metà delle risorse disponibili e quindi per oltre 900.000 euro, che utilizzeremo per diversi interventi».

Si va dai 300mila euro stanziati per nuove asfaltature da mettere in cantiere l’anno prossimo ai 200mila euro che serviranno per la manutenzione dei parchi giochi cittadini, da effettuare sempre nel 2026. Centomila euro derivati da un’operazione di bilancio relativa al bando Lumen verranno inseriti nell’avanzo di bilancio, mentre 86mila verranno utilizzati per fra fronte alle spese correnti per la collocazione di minori in comunità e 69mila verranno destinati ad avanzo vincolato per il servizio di trasporto scolastico di persone con disabilità. Altri 170mila euro, “figli” di una rinegoziazione di vecchi mutui, verranno utilizzati per la riqualificazione dell’auditorium comunale (90mila euro), la sistemazione dell’area antistante il parco di via Nenni – dove potrebbe trovare spazio anche un’attività di somministrazione – (30mila euro) e l’efficientamento energetico del bene sottratto alla criminalità organizzata sulla Saronnese dove attualmente si trova l’osteria sociale La Tela (50mila euro).

Proprio quest’ultimo intervento, peraltro, è finito nel mirino delle opposizioni, che avevano proposto un emendamento – da loro stessi definito «provocatorio» – per chiedere che l’impianto fotovoltaico che verrà installato con i fondi stanziati sul tetto dell’osteria sociale venga invece posizionato sulla copertura della scuola materna Don Arioli di Rescalda nello stabile comunale di via Asilo, da anni oggetto di una “querelle” tra l’amministrazione – che lo ha inserito nella lista degli immobili passibili di alienazione e ha chiesto di lasciare liberi i locali già nei prossimi giorni – e la scuola stessa.

«Si tratta di un’operazione nel complesso consistente – conclude il vicesindaco -, che guarda da un lato alla necessità di essere prudenti nell’utilizzo dell’avanzo per non generare la cosiddetta anticipazione di cassa, cioè, per dirla in parole semplici, per non andare in rosso sul conto corrente, e dall’altro a scelte amministrative coraggiose di investimenti in manutenzioni e in interventi a vantaggio della popolazione, che vanno a toccare diversi ambiti di interesse collettivo, dalla cultura al tempo libero, dai crescenti bisogni sociali all’arredo urbano, in un’ottica di quella visione di “non lasciare indietro nessuno” al centro dell’operato di questa amministrazione comunale».