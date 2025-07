“Io sono umano”: un contest per raccontare cosa ci rende umani

Cosa ci rende davvero umani? È questa la domanda al centro del contest fotografico “Io sono umano”, promosso su Instagram in occasione della 32° edizione della “Rassegna fotografica di Immagini e Colori”, un evento che da anni celebra la passione per la fotografia e l’arte di catturare momenti di vita organizzata dal fotoclub “La Focale di Buguggiate”, in programma il 13 e 14 settembre 2025 a Materia Spazio Libero.

«Humans è il tema di questa rassegna – spiega Monica Rossi, Presidente de La Focale – dove nella mostra collettiva ogni socio del fotoclub ha esplorato, secondo la propria sensibilità e visione personale, il tema dell’essere umano — o, più profondamente, dell’umanità: volti, gesti, solitudini, abbracci, sguardi, contraddizioni. In queste immagini si raccontano storie individuali e collettive, intime o universali, che pongono al centro l’uomo nella sua complessità.»

Il concorso, al via il 1° luglio invita tutti — appassionati di fotografia, amatori e curiosi — a partecipare con un semplice gesto: pubblicare sulla propria pagina Instagram una foto che interpreti il tema dell’umanità, utilizzando l’hashtag #iosonoumano2025 e taggando @materiaspaziolibero.

Non saranno ammesse storie: solo post nel feed, visibili e pubblici. Le foto potranno essere caricate fino al 31 agosto 2025. Le fotografie saranno ricondivise da Materia nelle storie e raccolte in una sezione in evidenza sul profilo Instagram, per dare visibilità a tutti i partecipanti.

Una giuria composta da soci del fotoclub, membri dello staff di Materia e di VareseNews selezionerà le 100 fotografie più significative, che verranno stampate in formato 10×15 ed esposte durante la rassegna Humans accanto alle opere dei fotografi de La Focale. Non possono partecipare i soci de La Focale.

I primi tre classificati riceveranno una menzione speciale e vedranno le loro fotografie stampate in formato 30×40. La premiazione ufficiale è prevista per domenica 14 settembre alle ore 17 a Materia, al termine della mostra, seguita da un rinfresco aperto al pubblico.

Il concorso è gratuito e le spese per stampe e premi saranno sostenute dal fotoclub La Focale di Buguggiate.

«Durante l’evento – continua Monica Rossi – presenteremo anche una mostra personale del socio Lorenzo Tonta, uno dei fondatori dell’associazione EWE MAMA, con i suoi scatti durante una delle sue visite alla missione in Uganda, dove vuole mostrare le persone che animano il piccolo villaggio di Rwentobo mentre si dedicano ai propri lavori. Gradito ospite sarà Livio Senigallesi, il più grande fotoreporter italiano: 25 conflitti mondiali, docente universitario, prime pagine di quotidiani in tutto il mondo, scrittore di libri, un curriculum infinito… dopo le sue esperienze, la sua missione ora è a parlare di pace.» Un’occasione creativa e collettiva per interrogarsi, attraverso l’obiettivo, su cosa significhi — oggi — essere umani.