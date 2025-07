Iscrizioni aperte alla XV edizione del Master Filis per formatori di lingua italiana per stranieri

All’Università dell’Insubria sono aperte le iscrizioni alla quindicesima edizione del Master Filis per diventare “formatori interculturali di lingua italiana per stranieri”: un percorso collaudato e molto apprezzato che si rivolge a chi opera, o intende operare, in contesti multietnici e interculturali, in ambito scolastico, formativo, sociale e istituzionale.

Il Master prepara professionisti specializzati nell’insegnamento dell’italiano a stranieri, dotati di competenze linguistiche, pragmatiche e culturali per promuovere l’inclusione di cittadini di origine non italiana nella scuola, nel lavoro e nella società. Si rivolge dunque a insegnanti, educatori, operatori del settore pubblico e del terzo settore, mediatori culturali e a tutti coloro che intendono lavorare nella promozione dell’integrazione linguistica e culturale.

Riconosciuto dal Ministero dell’Università e della ricerca, il titolo è valido per l’accesso alla classe di concorso A23, ovvero di Lingua italiana per discenti di lingua straniera, il percorso si svolge interamente online, da ottobre 2025 a maggio 2026, per agevolare la partecipazione anche da parte di chi lavora o risiede all’estero.

Alla guida del Master subentra quest’anno il professor Giulio Facchetti, docente di linguistica, che raccoglie il testimone dal professor Gianmarco Gaspari, che si appresta ad andare in pensione dopo anni di preziosa attività accademica. Il coordinamento didattico è affidato alla professoressa Elisabetta Moneta Mazza, da sempre punto di riferimento per il percorso.

«Il Master Filis è un progetto formativo che si è dimostrato negli anni capace di rispondere in modo concreto alle trasformazioni della nostra società – commenta il professor Facchetti –. Formare professionisti consapevoli, in grado di mediare tra lingue e culture, significa lavorare per una cittadinanza più inclusiva, partecipata e responsabile».

Le iscrizioni alla nuova edizione sono aperte fino a venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 12. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell’Università dell’Insubria www.uninsubria.it/master-filis, oppure contattare la coordinatrice didattica all’indirizzo e.monetamazza@uninsubria.it.