Jacopo Risi convocato agli Europei U20: l’atleta dell’OSA Saronno in gara in Finlandia

C’è anche il nome di Jacopo Risi, giovane mezzofondista dell’OSA Saronno, tra i convocati della Nazionale italiana per i Campionati Europei Under 20 che si terranno a Tampere, in Finlandia, dal 7 al 10 agosto. L’atleta scenderà in pista nei 3000 metri piani, specialità dedicata alla categoria U20.

Una stagione di risultati eccellenti

La convocazione arriva al termine di una stagione particolarmente positiva per Risi, che ha centrato anche il minimo di partecipazione nei 3000 siepi e ha firmato ottime prestazioni sui 1500 metri. La scelta della federazione è ricaduta sulla distanza dei 3000 piani, nella quale il giovane saronnese ha dimostrato costanza e solidità.

Jacopo sarà in gara giovedì 7 agosto alle 17.25 per le batterie di qualificazione, appuntamento che vedrà l’Italia schierare alcune delle sue migliori promesse del mezzofondo.

Grandi soddisfazioni in casa Osa Saronno

Grande soddisfazione in casa OSA Saronno per la convocazione: un traguardo che premia il lavoro dell’atleta e dello staff tecnico e che rappresenta un importante passo nella carriera sportiva del giovane corridore: «Complimenti a Jacopo e a tutto lo staff OSA per questa importante convocazione, e ovviamente in bocca al lupo per questa grande esperienza».

Una soddisfazione che non è l’unica di questa positiva stagione della società sportiva saronnese. La convocazione di Jacopo Risi arriva dopo quella di Filippo Cappelletti per gli Europei U23 di Bergen, dove l’atleta ha conquistato un bel sesto posto nei 200 metri.