“La città proibita” al cinema sotto le stelle: l’autore Davide Serino ospite ai Giardini Estensi

Un grande appuntamento per gli amanti del cinema italiano è in programma a Varese: domenica 27 luglio, alle ore 21.30, ai Giardini Estensi sarà proiettato La città proibita, l’ultimo film sceneggiato da Davide Serino, uno degli autori più affermati del panorama cinematografico e televisivo nazionale.

L’evento, inserito all’interno della rassegna estiva Esterno Notte, vedrà la partecipazione dello stesso Serino, che incontrerà il pubblico prima della proiezione per raccontare la genesi e le sfide dietro la realizzazione del film. A moderare l’incontro sarà il giornalista Mauro Gervasini.

Un talento varesino per il grande schermo

Nato e cresciuto a Varese, Serino ha firmato alcune delle produzioni italiane più acclamate degli ultimi anni, come M – Il figlio del secolo, Esterno Notte e The Bad Guy. Con La città proibita, diretto da Gabriele Mainetti (già regista di Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out), Serino firma una nuova sceneggiatura che intreccia elementi drammatici e azione, immergendosi in un racconto di amore, vendetta e integrazione culturale.

La trama

Protagonista della pellicola è Mei, una giovane donna cinese che arriva a Roma in cerca della sorella scomparsa. Il suo cammino incrocia quello di Marcello, cuoco in un ristorante di famiglia gestito con la madre Lorena, alle prese con i debiti lasciati dal padre Alfredo, fuggito con un’altra donna. Insieme, Mei e Marcello affrontano non solo nemici spietati, ma anche i pregiudizi culturali che ostacolano il loro legame, in una storia dove l’amore e la vendetta si intrecciano profondamente.

Cinema accessibile a tutti

Grazie all’iniziativa Cinema Revolution, promossa a livello ministeriale per incentivare la partecipazione del pubblico nelle sale e nei festival all’aperto, il biglietto per la proiezione sarà disponibile al prezzo speciale di 3,50€.

Un’estate di cinema con Filmstudio 90

La città proibita rientra nel cartellone di Esterno Notte, la storica rassegna estiva organizzata dall’associazione culturale Filmstudio 90 APS, che propone film di qualità all’aperto nei luoghi più suggestivi della città. Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale: www.filmstudio90.it/esterno-notte

Per ulteriori informazioni: filmstudio90@filmstudio90.it