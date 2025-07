La clinica La Quiete riapre a Varese: tradizione e innovazione si fondono per la salute del paziente

Varese ritrova la Clinica La Quiete. Dallo scorso 8 luglio, la storica villa del centro cittadino, immersa in un parco con piante secolari e con vista sul lago di Varese, è di nuovo punto di riferimento della sanità cittadina, provinciale e di oltre confine.

Lo stile è quello che ne ha storicamente caratterizzato l’attività: ambienti accoglienti, massima professionalità, spazi studiati per garantire comfort e privacy.

Un modello centrato sull’esperienza del paziente

La nuova realtà sanitaria privata offre servizi medico-chirurgici di alto livello, con un modello centrato sull’esperienza del paziente e sulla qualità delle cure. L’obiettivo, come afferma l’Amministratore Delegato Renato Soma, è «contribuire attivamente alla salute della nostra comunità e creare valore per il futuro».

Il progetto globale, che verrà attuato gradualmente, è nato con una missione chiara: accompagnare ogni paziente in tutte le fasi del percorso clinico – dalla diagnosi al trattamento.

Quattro i pilastri fondanti della nuova Quiete

La filosofia della Clinica La Quiete si fonda su quattro pilastri: la centralità del paziente, sintetizzata nello slogan “Ogni paziente, una persona”, che si traduce in accoglienza, comfort, personalizzazione del percorso di cura e trasparenza nella comunicazione; la valorizzazione della professionalità e dell’innovazione, con personale sanitario altamente qualificato, tecnologie avanzate e intelligenza artificiale a supporto delle diagnosi; spazi curati, luminosi e confortevoli; la sostenibilità a 360 gradi, non solo ambientale, con l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi a basso impatto, ma anche sociale ed economica, con un Consiglio di Amministrazione composto al 50% da donne e la valorizzazione del patrimonio architettonico.

Poliambulatorio, diagnostica per immagini e blocco operatorio

Dallo scorso 8 luglio, la clinica offre un poliambulatorio con 15 ambulatori e oltre 20 specialità, tra cui cardiologia, ortopedia, ginecologia e ostetricia, chirurgia plastica, otorinolaringoiatria, oculistica, urologia, gastroenterologia, etc. Particolarmente rilevanti sono gli ambulatori di oculistica, ORL e gastroenterologia, dotati di strumentazioni diagnostiche all’avanguardia.

L’area diagnostica è dotata di risonanza magnetica 1.5 Tesla con intelligenza artificiale per l’ottimizzazione delle immagini, TAC a 128 strati con bassa esposizione alle radiazioni, mammografia in tomosintesi 3D, RX a basso dosaggio e apparecchiature ecografiche di ultima generazione ad alta risoluzione.

Al terzo piano della palazzina più recente, ci sono il blocco operatorio e l’area di day surgery con tre sale operatorie, tra cui una classificata ISO 5 per interventi complessi e due ISO 7 (una dedicata all’oculistica), oltre a quattro camere per la degenza breve. A supporto dell’attività chirurgica la centrale di sterilizzazione interna.

È, infine, operativo un punto prelievi sempre per esami, non in convenzione, accessibile senza prenotazione, con analisi affidate a laboratori certificati Synlab.

La villa storica aprirà nel 2026

E mentre nello stabile più recente le attività sono avviate, nell’attigua villa storica è operativo il cantiere che porterà, all’inizio del 2026, alla realizzazione della clinica ,con area di ricovero e cura con oltre 30 camere di degenza private e confortevoli, dove verranno realizzati un servizio di medicina preventiva con check-up personalizzati e un reparto dedicato alla riabilitazione.

La direzione della struttura è affidata a figure di comprovata esperienza. Renato Soma, Amministratore Delegato, ha ricoperto ruoli apicali nella sanità pubblica e privata varesina, ha diretto strutture complesse ed è docente di Igiene all’Università dell’Insubria. Il direttore sanitario Roberto Giani è specialista in geriatria e gerontologia, con una lunga esperienza in cliniche private, ex direttore sanitario e primario della Fondazione Gaetano e Piera Borghi,.

L’équipe sanitaria è composta da medici esperti e giovani professionisti, anestesisti, infermieri, strumentisti e tecnici. La Clinica La Quiete si presenta dunque come una realtà all’avanguardia, in grado di coniugare tecnologia e umanità, tradizione e innovazione, con uno sguardo rivolto al benessere della persona e un forte radicamento nel tessuto sociale e territoriale di Varese.