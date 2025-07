La Croce Rossa di Varese al centro del Green Steel Game: 5700 ragazzi impegnati nella raccolta differenziata

Il 30 luglio 2025, alle ore 11.30, nella prestigiosa Sala Stampa della Camera dei Deputati, sono stati presentati i risultati dell’edizione 2025 del Green Steel Game, il progetto di educazione ambientale promosso da RICREA, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, con la collaborazione di Eduiren, ANCI, Croce Rossa Italiana e Giocamondo.

Tra i protagonisti anche il centro estivo della Croce Rossa Italiana comitato di Varese, che ha scelto di partecipare al Green Steel Game per la sua forte attenzione ai temi ambientali. Questo centro estivo ha rappresentato una realtà educativa che promuove comportamenti sostenibili e ha visto nel progetto un’opportunità per rafforzare il proprio impegno verso la sensibilizzazione delle nuove generazioni.

L’edizione 2025 ha coinvolto oltre 90 centri estivi in tutta Italia, con più di 5700 ragazzi che hanno partecipato attivamente, contribuendo al grande successo dell’iniziativa. Ogni centro estivo, tra cui quello di Varese, ha ricevuto in omaggio il gioco creativo “Crea la tua pista!” di RICREA, realizzato interamente con materiali riciclati, stimolando la fantasia dei bambini in un’ottica di sostenibilità e riuso.

Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA, ha sottolineato: «Questo progetto è la dimostrazione concreta di come il gioco e la partecipazione possano rendere la sostenibilità un tema coinvolgente e formativo. Vedere così tanti bambini appassionarsi alla raccolta differenziata ci riempie di orgoglio».

Arturo Bertoldi, Responsabile Eduiren, ha evidenziato come iniziative come questa offrano una opportunità gratuita di educazione divertente e prolungano la formazione anche dopo la fine della scuola, «un supporto importante per i Grest e le associazioni locali», come il centro estivo di Varese.

L’iniziativa è sostenuta da ANCI, che con Marco Fioravanti, Presidente del Consiglio Nazionale ANCI, ha ribadito il valore civico del progetto, sottolineando come la collaborazione tra istituzioni, consorzi e territori sia fondamentale per diffondere la cultura del riciclo e sensibilizzare le nuove generazioni.

Il Green Steel Game, da iniziativa locale, è cresciuto diventando un progetto nazionale, coinvolgendo centri estivi, oratori, parrocchie e associazioni in tutta Italia, rendendo i ragazzi protagonisti di piccoli gesti concreti che fanno la differenza.