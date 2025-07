La cultura non va in vacanza, gli orari estivi di biblioteca e musei a Busto Arsizio

Per tutta l’estate la Biblioteca G.B. Roggia rimarrà sempre aperta, ad eccezione del 15, 16 e 17 agosto. Da oggi, 1 luglio, al 31 agosto l’ala storica della biblioteca (emeroteca, saggistica, aule studio e sezione ragazzi) è aperta da lunedì a sabato, dalle 9.00 alle 14.00. Sarà predisposto in sala Monaco uno scaffale con i quotidiani e un’offerta di libri per bambini e preadolescenti.

La Sala Monaco manterrà i consueti orari: da lunedì a venerdì 9.00–18.45, sabato 9.00–17.45 e domenica 14.00– 8.30.

I libri collocati in sezione ragazzi o in saggistica, se richiesti nelle ore pomeridiane, verranno resi disponibili in sala Monaco entro la giornata di apertura successiva.

Si ricorda che è possibile prenotare il libri online https://retebibliotecaria.provincia.va.it/le-biblioteche-della-rete-provinciale-di-varese/Rete-Bibliotecaria-Provinciale-di-Varese/

Per informazioni: biblioteca@comune.bustoarsizio.va.it

Per quanto riguarda i musei, si ricorda che dal 15 giugno al 31 luglio sono in vigore gli orari estivi. In particolare:

Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna:

– lunedì chiuso

– martedì-giovedì 18.00-22.00

– venerdì 9.30-13.00 e 18.00-22.00

– sabato 17.30-22.00

– domenica 18.00-22.00.

Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio:

– lunedì chiuso

– martedì-giovedì 14.30 – 18.00

– venerdì 9.30 – 13.00 e 14.30 – 18.00

– sabato 14.30 – 18.30

– domenica solo su appuntamento scrivendo entro il giovedì precedente a museibusto@comune.bustoarsizio.va.it.

Dall’ 1 al 31 agosto entrambi i musei saranno chiusi.

“La Biblioteca civica Giambattista Roggia anche quest’anno conferma il suo ruolo di agorà estiva e di punto di riferimento per tutti coloro che vorranno usufruire dei suoi servizi e dei suoi spazi anche durante le calde settimane di luglio e di agosto – afferma l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. Da qualche anno ormai la biblioteca non osserva più un periodo di chiusura protratto, ma si limita a una chiusura nel solo fine settimana di Ferragosto e conferma i propri servizi e le proprie attività a beneficio di tutti coloro che, durante l’anno o magari, come nuova scoperta proprio durante questa estate essendo in città, hanno desiderio di vivere i suoi spazi all’interno della comunità culturale e sociale per la quale è diventata un presidio importantissimo. Il mio grazie al personale le cui turnazioni rendono possibili questa apertura continuativa e un incoraggiamento a tutti a scegliere la Biblioteca come una delle proprie mete per quest’estate in città, come uno degli spazi in cui trascorrere serenamente e proficuamente del tempo libero”.