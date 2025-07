“La famosa invasione degli orsi in Sicilia” chiude il Cinema sotto le stelle di Marnate

Ultimo appuntamento per la rassegna “Cinema sotto le stelle” a Marnate: martedì 15 luglio, nell’area feste di Viale Lombardia, andrà in scena una serata dedicata alla fantasia, all’amicizia e all’avventura con la proiezione gratuita del film d’animazione “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, tratto dall’omonimo romanzo di Dino Buzzati e diretto da Lorenzo Mattotti.

L’appuntamento è gratuito e pensato per tutte le età, con inizio alle 21, ma già dalle 20 sarà attivo uno stand gastronomico con panini, popcorn e bibite, per vivere appieno l’atmosfera rilassata e conviviale di una vera serata estiva all’aperto. In caso di maltempo, l’evento sarà comunque garantito.

Un film poetico tra fiaba e arte



Distribuito nel 2019, “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” è un’opera d’animazione elegante e suggestiva, che racconta la storia del re degli orsi Leonzio, deciso a scendere a valle con il suo popolo per cercare il figlio scomparso. Una favola che unisce azione, ironia e riflessioni profonde, con una straordinaria resa visiva ispirata al mondo dell’illustrazione e all’immaginario pittorico dell’autore.

Il film, presentato a Cannes e candidato ai premi César e agli European Film Awards, vede nel cast vocale attori come Toni Servillo, Antonio Albanese e Andrea Camilleri. È un racconto che incanta bambini e adulti, con temi universali come la convivenza tra mondi diversi, la natura e il potere, la memoria e l’identità.

Una rassegna per condividere storie e emozioni



La serata del 15 luglio chiude la rassegna di cinema all’aperto promossa dal Comune di Marnate e dalla Pro Loco, in collaborazione con InformaGiovani, Cinema Rurale e il podcast Split. Ogni serata è stata pensata come un’occasione per ritrovarsi, divertirsi e riflettere insieme, grazie a film selezionati che parlano di relazioni, giochi, intelligenza artificiale, amicizia e avventura.