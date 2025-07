La filarmonica cuviese in concerto per la festa patronale

Per i cuviesi più datati, il concerto della banda è sempre stato l’evento dell’estate, soprattutto perché la filarmonica cuviese ha sempre avuto un ruolo considerevole nella vita sociale del paese: la presenza attiva nelle varie celebrazioni civili, l’accompagnamento delle funzioni religiose e anche i momenti di divertimento come, appunto, la programmazione del concerto per la secolare festa della Madonna del Carmine.

Nato su un’iniziativa dell’illustre maestro Pietro Gilardi che, a metà degli anni Venti del Novecento, si adoperò in vari modi per risollevare la banda di Cuvio, il concerto del Carmine, fino agli anni Ottanta, si teneva presso la piazza IV Novembre; poi il luogo dell’esibizione divenne itinerante, nei cortili e negli angoli caratteristici del paese.

Quest’anno saranno i frondosi faggi del fresco giardino di villa Sgalbazzi, posti sulla riva sinistra del fiume Broveda, a fare da cornice a una delle manifestazioni più longeve del paese. La scelta di questa location porta la banda di Cuvio a rendere omaggio a un importante personaggio della sua storia: Antonio Sgalbazzi, dal dopoguerra assiduo sostenitore della banda, fino ad arrivare a portarne l’onere e l’onore di presidente onorario per circa quarant’anni, fino al 2001, anno della scomparsa. Negoziante di stoffe con rinomata sartoria a Milano, si impegnò negli anni Settanta a far confezionare per la banda di Cuvio l’attuale divisa.

Il concerto del Carmine si terrà, come consuetudine, il giorno prima della celebrazione religiosa della Madonna del Carmine e sarà la maestra Irene Guerra a dirigere la filarmonica cuviese, nella serata che la banda, con il patrocinio del Comune di Cuvio e in collaborazione con la Pro loco, offre alla popolazione.

Per un momento di buona musica, con un programma che prevede un repertorio di pezzi che varia per epoca e per genere, appuntamento: sabato 12 luglio alle ore 21 a Cuvio, presso la villa Sgalbazzi, in via XX Settembre (nei pressi della fonte della Madonnina).