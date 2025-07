La Fondazione Piatti celebra 25 anni di inclusione con un cammino sulla Via Francisca

C’è un filo che unisce storie, persone, territori, visioni. È il filo dell’inclusione, che da 25 anni guida l’impegno della Fondazione Renato Piatti accanto a bambini, ragazzi, adulti e alle loro famiglie. Per celebrare questo importante traguardo è stata fatta una scelta di condivisione e movimento: un cammino collettivo lungo la Via Francisca del Lucomagno, per vivere un’esperienza di incontro, consapevolezza e relazione. Un’iniziativa per raccontare il senso profondo del “prendersi cura” e restituire alla comunità quanto fatto fin qui, passo dopo passo, insieme.

Il cammino si svolgerà dal 17 al 22 settembre da Lavena Ponte Tresa ad Abbiategrasso, lungo l’antico tracciato di pellegrinaggio della Via Francisca del Lucomagno che attraversa la provincia di Varese. Il percorso toccherà i luoghi simbolici della crescita della Fondazione Renato Piatti, vere e proprie pietre miliari del suo sviluppo: Varese, la “casa madre” della Fondazione, Busto Arsizio, cuore pulsante delle attività presenti e sede di numerosi servizi e iniziative, e Abbiategrasso, nuova sede operativa a partire dal 1° gennaio 2025, segno di un futuro che si apre, continuando a camminare.

Lungo il cammino sono previsti quattro momenti di incontro, festa e condivisione aperti a tutti. Il 17 settembre la partenza ufficiale da Lavena Ponte Tresa, il 18 settembre l’evento “Un passo in più per Fondazione Piatti” ai Giardini Estensi di Varese nel cuore della città, il 21 settembre la festa per le famiglie a Busto Arsizio e il 22 settembre l’evento conclusivo ad Abbiategrasso, nuova tappa della storia di Fondazione. Ogni giornata sarà un’occasione per camminare insieme, ascoltare testimonianze, incontrare operatori e cittadini, partecipare a momenti di festa. Il cammino è pensato per essere accessibile, aperto e accogliente.

Il Cammino solidale è un progetto costruito insieme a partner istituzionali, sostenitori e altre realtà del terzo settore che hanno scelto di essere al fianco della missione di Fondazione, tra cui BPER Banca e tesa – Plant Concagno. Accanto alle tappe, si svilupperanno iniziative speciali che raccontano il valore del lavoro di rete e della cura come azione pubblica.

«La collaborazione con Fondazione Renato Piatti è per noi molto più di una semplice partnership: è un percorso condiviso che dura da anni, fondato su valori importanti come l’inclusione, la solidarietà e l’attenzione al territorio» spiega Luca Profili, General Manager di tesa – Plant Concagno. «Fare impresa oggi, significa anche saper ascoltare e contribuire concretamente al benessere delle comunità in cui operiamo. Per questo, partecipare alle celebrazioni dei 25 anni della Fondazione è per noi non solo motivo di orgoglio, ma anche un’occasione per rinnovare il nostro impegno a favore di una società più equa, accogliente e attenta ai bisogni delle persone».

Daniele Pedrazzi, responsabile di BPER Bene Comune, aggiunge: «Siamo orgogliosi di sostenere il Cammino promosso dalla Fondazione Piatti. Crediamo profondamente nei valori dell’inclusione, della cura e della condivisione, valori che accompagnano la Fondazione da sempre. Il camminare insieme rappresenta un concetto molto profondo, potente, perché significa costruire legami autentici con il territorio e con le persone. Ecco perché siamo felici di poter essere al fianco della Fondazione in questo importante progetto».

A camminare insieme a Fondazione Piatti anche tante altre realtà tra cui: Elmec Informatica, Fondazione Mazzola, LATI e Pastificio Lo Scoiattolo. A dare profondità al cammino saranno anche le parole di chi lo vive: persone che ogni giorno lavorano, abitano, collaborano con la Fondazione e che scelgono di mettersi in cammino per condividere un tratto di strada.

Camminare è un gesto semplice, ma può diventare un atto potente se fatto insieme, con consapevolezza. La Fondazione Renato Piatti invita ogni persona a partecipare: per un saluto lungo la strada o con un contributo, anche se piccolo. Per sostenere l’iniziativa: https://sostieni.fondazionepiatti.it/dona-ora/ perché l’inclusione è un cammino che ha bisogno di tutti.