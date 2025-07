La Gran via del Devero: il cammino che in molti già amano ma che nessuno vuole

Un consulente finanziario-scrittore di romanzi sui lupi, un’impiegata esperta di cartografia e una grafica-artista ossolana. Matteo Rubino, Veronica Torchia e Martina Forni non sono guide alpine né imprenditori turistici, ma sono riusciti a ideare, tracciare, descrivere e promuovere la Gran via del Devero, un anello escursionistico che abbraccia il Monte Cistella e attraversa alcuni tra i paesaggi più autentici e selvaggi della Val d’Ossola. La guida della Gran via del Devero è stata presentata allo spazio libero di Materia a Castronno dai tre autori e dal giornalista di Varesenews Alessandro Guglielmi.

TRACCIARE UN ITINERARIO PER TUTTI

Il progetto nasce nel 2023 con un obiettivo chiaro: unire sentieri esistenti in un itinerario coerente, percorribile in autonomia, gratuito, accessibile in treno e con pernottamenti possibili a ogni tappa. Ma soprattutto, creare un cammino pensato per i camminatori, non per la mountain bike o per esigenze commerciali.

La gran via del Devero non è un percorso inventato, ma una mappa vivente di sentieri preesistenti: dal borgo di valle Antigorio a Cravegna, fino all’Alpe Devero, passando per la misteriosa “via degli squetar” – erroneamente tradotta “degli scoiattoli” per un fraintendimento linguistico – un tempo percorsa da donne che portavano viveri ai cantieri delle dighe ossolane. La parola squetar infatti sta per sguatteri.

In quota, le tappe proseguono verso Valtendra, Alpe Vèglia e Varzo, alternando boschi, altipiani e traversate mozzafiato come la celebre Devero-Veglia, fino a Crevoladossola e al ritorno a Domodossola.

Un percorso di 87 chilometri e oltre 10.000 metri di dislivello, suddivisibile in 5 o 6 tappe, con tracciati GPS gratuiti, cartografia dettagliata e una guida autoprodotta che descrive ogni curva con la precisione di un roadbook da rally. Un’opera scritta e aggiornata da Rubino e Torchia, illustrata e impaginata da Forni, e disponibile sia in italiano che in inglese grazie a traduzioni volontarie donate da professionisti appassionati.

NESSUN FINANZIAMENTO SOLO PASSIONE

Il progetto è interamente autofinanziato: gli adesivi direzionali (biodegradabili, ecologici e non invasivi), il logo registrato, la stampa della guida (pubblicata tramite Amazon per garantirne l’aggiornamento in tempo reale), persino la creazione del sito web sono stati realizzati a spese degli autori o grazie a donazioni spontanee di tempo e competenze da parte di altri appassionati.

Ma la risposta delle istituzioni locali è stata tiepida, se non assente. Nonostante i patrocini ottenuti da enti come la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, il CAI di Gallarate e le guide escursionistiche del Piemonte, nessuno dei comuni toccati dal cammino ha voluto ufficialmente adottare il progetto, né contribuire alla sua manutenzione. «Forse perché sono lo scrittore dei lupi, e questo in montagna non aiuta», scherza amaramente Rubino.

I NUMERI DELLA GUIDA

Eppure, i numeri parlano da soli: la guida, pubblicata nel settembre 2023, ha già superato le 5000 copie vendute nel 2025. «Abbiamo stimato che lo scorso anno il cammino ha generato almeno, fra strutture ricettive e ristorazione», spiega l’autore. E senza chiedere un euro in cambio: né ai comuni, né ai lettori, che possono scaricare gratuitamente le tracce, segnalare aggiornamenti, raccogliere timbri nelle credenziali e persino ricevere spille e gadget, rigorosamente autoprodotti.

UNA GUIDA A PROVA DI INESPERTO

«La nostra guida è a prova di inesperto», sottolineano gli autori. Non solo tracce e mappe, ma istruzioni passo-passo, descrizioni del meteo, delle fonti d’acqua e dei pericoli, come la frana che ha colpito la zona di Crevoladossola, per la quale è stata tracciata una deviazione in pochi giorni . «Abbiamo voluto che fosse uno strumento condiviso, aperto ai suggerimenti di tutti, in continuo aggiornamento».

Il cammino è pensato per chi ha gamba e fiato, ma non presenta difficoltà tecniche. «Non ci sono tratti alpinistici, solo qualche tratto con catene, percorribili anche da bambini», spiegano. Le tappe sono modulabili e i pernottamenti variano dalla tenda al bed and breakfast, fino all’hotel. È già prevista la raccolta timbri e, su pressione degli escursionisti, è stata creata anche la spilletta ufficiale.

L’ANOMALIA OSSOLANA

Un progetto di comunità, offerto gratuitamente alle comunità, che però non riesce a trovare accoglienza. «Siamo partiti da privati perché volevamo fare in fretta. Se avessimo aspettato i tempi delle amministrazioni, oggi il cammino non esisterebbe», spiegano i tre autori. Eppure la mancanza di una forma associativa è ora un limite, anche per ottenere patrocini più importanti. «Stiamo valutando di costituirci in associazione – spiegano i tre autori – ma speriamo ancora che qualcun altro voglia prendersene cura».

Nel frattempo, i miracoli continuano: come le due escursioniste che dalla Val di Fassa sono partite pochi giorni dopo l’uscita della guida, o gli scout napoletani che hanno completato l’anello con entusiasmo e fatica. «Alla fine – conclude Rubino – non è importante che il cammino sia nostro. È importante che sia di tutti. Che qualcuno lo percorra, che se ne innamori, e che torni in Ossola, ancora e ancora».

La Gran Via del Devero è disponibile su Amazon, in libreria su ordinazione e online con tracce GPS e contenuti aggiornati sul sito ufficiale