La grande musica celebra i 50 anni del FAI con il Quartetto, concerto a Villa Panza

Un connubio di arte e storia si appresta a incantare il pubblico degli amanti della grande musica in Lombardia. Il Quartetto è lieto di annunciare la sua partecipazione alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, con un ciclo di cinque concerti che, dal 28 giugno al 20 settembre trasformeranno altrettanti gioielli del patrimonio culturale lombardo – dimore storiche, chiese e ville curate con passione dal FAI – in palcoscenici musicali di grande suggestione.

Il calendario della rassegna si preannuncia ricco di appuntamenti di altissimo livello. Tra questi sabato 19 luglio, alle 18.30, l’atmosfera incantevole di Villa Panza vibrerà delle sonorità del Trio Hermes (Ginevra Bassetti, violino, Francesca Giglio, violoncello, Marianna Pulsoni, pianoforte), il cui programma è imperniato sui capolavori della triade romantica costituita da Schumann, Schubert e Brahms.

Il 2025 è l’anno in cui ricorre il cinquantesimo anniversario del FAI, fondato nel 1975 da Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, con Alberto Predieri e Franco Russoli. Cinquant’anni di attività nel campo della valorizzazione e gestione del patrimonio culturale, della tutela dell’ambiente e del paesaggio che la Fondazione svolge a fianco delle istituzioni, con i cittadini e per il Paese, con una missione che si realizza nella cura di luoghi speciali salvati e recuperati. Settantadue Beni in tutta Italia, di cui cinquantasei aperti al pubblico, e migliaia di altri luoghi valorizzati in iniziative e progetti locali e nazionali, con lo scopo di educare la collettività alla conoscenza, alla frequentazione e alla tutela del patrimonio di storia, arte e natura italiano.

“Questa sinergia tra la Società del Quartetto e il FAI, l’istituzione nata dalla lungimiranza di Giulia Maria Crespi nel lontano 1975 rappresenta un’opportunità eccezionale per vivere la musica classica in contesti di straordinario valore e bellezza, un modo inedito e coinvolgente per celebrare cinquant’anni di impegno nella tutela e nella valorizzazione delle meraviglie del nostro Paese”, dichiara Ilaria Borletti Buitoni, Presidente della Società del Quartetto di Milano Fondazione.

Tutte le informazioni sui programmi e le modalità di acquisto dei biglietti di questo inedito tour immersivo nei luoghi che custodiscono l’anima della Lombardia sono disponibili sui siti web: www.quartettomilano.it e www.fondoambiente.it.