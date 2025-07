La guerra a Gaza: “Due popoli, due Stati, solo così finirà la tragedia”

Gentile direttore,

saluto questa mattina le parole del coraggioso presidente francese Macron, con le quali appoggia ufficialmente il processo di creazione di uno Stato di Palestina.

Rinnego invece le parole di chi sostiene che la stampa italiana dovrebbe disconoscere le informazioni provenienti da fonte palestinese.

Naturalmente la prima vittima della guerra, lo si sa da sempre, è la Verita, cionodimeno va ricordato che la parola Hamas significa semplicemente Resistenza e che il conflitto in Terrasanta non nasce da un attacco terroristico, per quanto spietato, nasce invece dall’oppressione di un popolo che rivendica una terra nella quale vive, a differenza di altri, da sempre.

Ricordo anche che Giulio Andreotti, uno dei massimi esperti di politica reale del XX secolo, una volta disse: “Se fossi nato in Palestina forse oggi anche io sarei un terrorista”.

Era dunque Andreotti antisemita?

Certamente no, come non lo sono io.

Ma da piccolo giornalista voglio dire che è ora di finirla con la propaganda: due popoli e due stati, solo così, nel tempo, finirà questa tragedia.

Antonio di Biase

Giornalista in Cunardo