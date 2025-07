La magia di Mozart nella Collegiata di Brezzo di Bedero con l’orchestra Cameristica di Varese

Sabato 2 agosto alle 21.00, nella splendida cornice romanica della Collegiata di San Vittore a Brezzo di Bedero, la 51ª Stagione Musicale della Canonica accoglie un appuntamento imperdibile: l’Orchestra Cameristica di Varese, diretta da Fabio Bagatin, propone “La Magia di Mozart”, una selezione delle arie più celebri tratte da Il Flauto Magico, rielaborate per sola orchestra d’archi.

Un’occasione unica per riscoprire la forza teatrale e il lirismo dell’ultimo capolavoro operistico di Wolfgang Amadeus Mozart in una veste sonora inedita, capace di valorizzare le suggestioni strumentali di un’opera profondamente simbolica e amata. La trascrizione è stata curata dallo stesso Fabio Bagatin prendendo ispirazione da una versione per quartetto d’archi pubblicata da Seiber, l’editore francese dell’opera, e attribuita allo stesso Mozart, ampliata e adattata per l’organico dell’Orchestra Cameristica di Varese.

Dall’esuberanza del celebre “Der Vogelfänger bin ich ja” dell’uccellatore Papageno, all’intensità drammatica della “Der Hölle Rache” della Regina della Notte, ogni brano verrà restituito con sensibilità timbrica e rigore stilistico da un ensemble che da vent’anni si distingue per qualità interpretativa e riscoperta di repertori poco frequentati.

L’ingresso è libero. Il concerto è realizzato in collaborazione con la rassegna “La Musica degli Angeli”, ed è parte del ciclo “Nuovi Orizzonti Sonori”, promosso con il contributo del Comune di Brezzo di Bedero, in collaborazione con l’Associazione Casa Paolo, il sostegno di Grand Luino e con il patrocinio della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Per maggiori informazioni: www.musicaincanonica.it

fabio.bagatin@gmail.com