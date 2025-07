La minoranza abbandona il Consiglio comunale di varese: “Disertano le commissioni, allora lo facciamo anche noi”

Seduta di consiglio comunale di Varese ad alta tensione a Palazzo Estense. La minoranza ha lasciato l’aula subito dopo le dichiarazioni di apertura, in segno di protesta contro la maggioranza, accusata di disertare sistematicamente le commissioni consiliari richieste dalle opposizioni.

Il gesto è stato accompagnato da dure dichiarazioni in aula da parte di diversi esponenti dell’opposizione. A intervenire sono stati Barbara Bison e Stefano Angei (Lega), Luca Boldetti (Forza Italia), Franco Formato (Varese Ideale), Salvatore Giordano (Fratelli d’Italia) e Roberto Puricelli (Varese Città Giardino).

“Non ci rispettano”

Barbara Bison, capogruppo della Lega, che è intervenuta per prima, hha parlato apertamente di una «mancanza di rispetto nei confronti del lavoro delle minoranze, che è quello di fare opposizione in tutti i modi in cui la legge lo consente», sottolineando come la sistematica assenza della maggioranza nelle commissioni richieste dalle opposizioni, fatto avvenuto più volte nelle ultime settimane, impedisca un confronto democratico sul merito dei temi amministrativi. E non ha risparmiato anche critiche al presidente del Consiglio Comunale, Alberto Coen Porisini, che ha accusato di “Non essere imparziale”: «o che non è facile distinguere il ruolo politico da quello istituzionale, ma da un uomo della sua caratura mi aspettavo fosse possibile».

Stefano Angei, Vicecapogruppo della Lega, è stato ancora più diretto: «Abbiamo un sindaco padre padrone», ha detto, riferendosi a Davide Galimberti e al suo modo di gestire i lavori consiliari aggiungendo che «In commissione capigruppo è arrivato alle minacce e alla derisione del nostro lavoro». Anche gli altri consiglieri di centrodestra hanno ribadito che la decisione di abbandonare l’aula è arrivata dopo un lungo periodo di tensioni, culminate con la replica della maggioranza che – a detta delle opposizioni – avrebbe giustificato la propria assenza dicendo che “la minoranza chiede troppe commissioni” e quindi senza alcun rispetto dei diritti dell’opposizione.

Luca Boldetti, Forza Italia, sottoscrivendo le parole di Bison, ha anche coinvolto i comportamenti da lui definiti speculari, tenuti dalla maggioranza in occasioni simili. Citando il comunicato della maggioranza che ha spiegato la loro assenza nella commissione sport del giorno prima Boldetti ha affermato: «Voi dite”Quando lo strumento della convocazione diventa un mezzo per alzare il livello dello scontro politico o per generare visibilità personale, a discapito dell’efficacia amministrativa e delle risorse pubbliche, si svuota di significato e danneggia il lavoro di tutti”. Se applichiamo questo alla parola “Mozione” è il comportamento che fin troppo spesso fate voi in consiglio comunale con materie che non ci competono».

Galimberti: “Irresponsabile non esserci sul DUP”

La risposta del sindaco non si è fatta attendere. Dopo l’uscita dell’opposizione, Galimberti ha stigmatizzato il gesto parlando di «atteggiamento irresponsabile», soprattutto perché la seduta era dedicata alla discussione del Documento Unico di Programmazione 2025–2027, uno degli atti più importanti dell’amministrazione. «Perdersi il dibattito sul DUP per cavilli metodologici – ha dichiarato – è da irresponsabili. Sono questi i documenti che incidono sulla vita dei cittadini. Il loro comportamento è sintomo di quanto questi consiglieri tengono a Varese: un consigliere di minoranza questa sera ha affermato che preferiva andare a vedere una serie su Netflix piuttosto che stare in consiglio. Questo dice tutto sul loro interesse per i varesini».

Senza la minoranza, un consiglio comunale da record di velocità

Il Consiglio è poi proseguito regolarmente con la sola presenza dei consiglieri di maggioranza, cosi che i punti all’ordine del giorno sono stati approvati senza ulteriori interruzioni. Sono rimaste fuori dalla discussione solo le mozioni, che il presidente del Consiglio Comunale «Non ha senso discutere le mozioni in assenza dell’intero consiglio, e di un dibattito». La seduta si è conclusa perciò al punto 7, intorno alle 22