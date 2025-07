La Mostra d’Arte degli artisti indipendenti ospita Samule Corsalini e la sua “Varese segreta”

In concomitanza con la Mostra Artistica presso la Sala Veratti di Varese sono previsti alcuni momenti di cultura a partire da venerdì 18 luglio con l’intervento di Samuele Corsalini alle ore 18.00 “Quel che non sai di Varese”.

“C’è una Varese che ancora non conosci… e forse non la troverai sulle guide, né sui libri di scuola – dicono gli organizzatori della mostra – Ma puoi scoprirla venerdì 18 luglio alle ore 18.00 in Sala Veratti a Varese.

Un evento speciale tra arte, storia e mistero organizzato da La Varese Nascosta e l’Associazione Artisti Indipendenti di Varese.

Samuele Corsalini storico e scrittore, ci guiderà in un racconto affascinante con la presentazione del suo libro “Quel che non sai di Varese” un viaggio tra aneddoti, personaggi dimenticati e luoghi che ogni varesino dovrebbe conoscere. il tutto immerso nella magica atmosfera della mostra collettiva d’arte ” ARMONIE CROMATICHE D’AUTORE – 70 anni di espressioni artistiche” aperta sino al 31 agosto.

L’ingresso è libero.

Sala Veratti

via Carlo Giuseppe Veratti n. 20, Varese