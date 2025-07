La natura intorno a noi, al via il concorso fotografico “Il mio giardino biodiverso”

Anche un piccolo giardino, un balcone o un terrazzo possono diventare luoghi preziosi per la biodiversità. Da questa consapevolezza nasce “Il mio giardino biodiverso”, il concorso fotografico promosso da Legambiente Lombardia, insieme a Legambiente Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Trento, nell’ambito dell’attività “Custode della biodiversità” del progetto europeo LIFE NatConnect2030.

L’iniziativa è aperta a tutti i maggiorenni residenti in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Provincia autonoma di Trento e si svolgerà dal 7 luglio al 31 agosto 2025. Qui tutte le informazioni

I premi sottolineano il tema del concorso: il primo premio comprende una confezione di sementi e bulbi per impollinatori, accessori per il giardinaggio, una casetta per pipistrelli (bat box) e tre manuali e pubblicazioni sulla biodiversità (The education of a gardener); il secondo, una confezione di sementi e bulbi media, una mangiatoia per uccelli e una pubblicazione sulla biodiversità; il terzo, una confezione di sementi e bulbi piccola, un “hotel” per insetti e una pubblicazione sulla biodiversità.

Il concorso invita a osservare e valorizzare la biodiversità che vive negli spazi verdi privati o condivisi – giardini, orti, balconi, terrazzi – e a raccontarla attraverso una o due fotografie. Le immagini potranno mostrare piante, animali, microhabitat, dettagli nascosti o paesaggi curati con attenzione alla natura: un’occasione per riscoprire il valore ecologico delle aree verdi, anche nei contesti più urbanizzati.

«L’obiettivo è duplice – dice Simona Colombo, coordinatrice del progetto per Legambiente Lombardia – Da un lato stimolare uno sguardo consapevole e attivo sulla biodiversità locale, dall’altro costruire una raccolta di testimonianze visive che contribuiscano a raccontare l’importanza delle connessioni ecologiche e del ruolo dei cittadini nella loro tutela».

Ogni partecipante potrà inviare fino a 2 fotografie, che verranno valutate da una giuria di esperti. Sono previsti tre premi per ogni regione/provincia partecipante, sotto forma di kit per la biodiversità da giardino.

Il concorso si inserisce nelle attività di custodia della biodiversità promosse dal progetto LIFE NatConnect2030, che punta a rafforzare le connessioni ecologiche attraverso il coinvolgimento diretto delle comunità e la stipula di patti di custodia tra Comuni, privati, scuole associazioni che vogliono impegnarsi nella tutela attiva del territorio.

Per partecipare è necessario iscriversi a questo link