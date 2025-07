“La Nostra Famiglia” di Vedano Olona e Fondazione Comunitaria del Varesotto: una collaborazione che cresce sul territorio

La Fondazione Comunitaria del Varesotto (FCVA) ha visitato la sede de “La Nostra Famiglia” di Vedano Olona, primo centro aperto dall’ente fondato da Don Luigi Monza. L’incontro è stato l’occasione per fare il punto su una collaborazione che negli ultimi anni si è consolidata attraverso diversi progetti, con l’obiettivo condiviso di rafforzare i servizi dedicati ai bambini e ragazzi con disabilità.

“La Nostra Famiglia” è un ente ecclesiastico riconosciuto, attivo dal 1946, con una rete di 28 sedi in 6 regioni italiane. La sede di Vedano Olona ha un ruolo centrale: da qui è partito un modello di intervento che integra cura, riabilitazione e inclusione, con un’attenzione specifica all’età evolutiva. Nel Varesotto, l’ente è presente anche a Castiglione Olona e Cislago.

I PROGETTI AVVIATI

Sono vari i progetti avviati con il sostegno della FCVA: “Più si cura, più si cresce”, che ha permesso di riqualificare un’area esterna del centro di Vedano per attività orticole e educative, coinvolgendo bambini e operatori. Tutti i materiali necessari sono stati acquistati grazie al contributo della Fondazione. Un altro intervento significativo riguarda il Centro di Formazione Professionale di Castiglione Olona.

Il CFP già proponeva un corso per operatore del legno, tuttora attivo. Qui, con i fondi raccolti tramite l’iniziativa “30 giorni per donare”, è stato avviato un nuovo corso per operatore agricolo, pensato per offrire percorsi formativi anche a ragazzi con fragilità maggiori.

UN NUOVO PROGETTO

Nella sede di Vedano Olona è attivo anche il Day Hospital, dove si concentrano valutazioni multidisciplinari in un’unica giornata. In quest’ambito si è inserito il progetto “Interventi di prossimità”, concluso lo scorso anno, che ha portato un’équipe di logopediste a lavorare direttamente in una scuola dell’infanzia della provincia, con attività preventive e di screening rivolte ai bambini in età prescolare. L’intervento è stato strutturato per individuare precocemente difficoltà comunicative, evitando percorsi terapeutici non necessari.

Durante la visita, è stato presentato anche un nuovo progetto per la riqualificazione di due aree sportive esterne del centro di Vedano. L’obiettivo è rendere questi spazi accessibili e sicuri, non solo per chi utilizza i servizi, ma anche per le famiglie e per la comunità locale, con attività differenziate per età e percorsi dedicati alle scuole.

UN DIALOGO OPERATIVO

La collaborazione tra “La Nostra Famiglia” e la Fondazione Comunitaria del Varesotto si è sviluppata inizialmente attraverso i bandi sociali. L’esperienza di “30 giorni per donare” ha segnato un passaggio a un dialogo più diretto e operativo, che ha favorito la realizzazione di progetti coerenti con le esigenze del territorio. La FCVA condivide con l’ente un approccio improntato alla costruzione di reti locali, alla partecipazione e all’inclusione.

