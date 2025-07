La nuova Futura Volley “salperà” domenica 3 agosto

La nuova stagione della Futura Volley Giovani è alle porte. Il raduno ufficiale della squadra biancorossa – di nuovo al via della Serie A2 femminile – è fissato per domenica 3 agosto: una giornata interamente dedicata ai test fisici, preludio all’inizio della preparazione atletica prevista da lunedì 4 agosto.

PALESTRA, TARAFLEX E SABBIA

Per tutto il mese di agosto la squadra guidata da coach Gianfranco Milano seguirà un programma articolato in doppie sedute giornaliere. Il lavoro alternerà momenti tecnici sul campo del Pala San Luigi di Sacconago – il campo storico delle bustocche – ad allenamenti in sala pesi, ospitati come da tradizione nella palestra dello Studio Medico Fratelli Forte di Samarate. La società comunicherà le date degli allenamenti aperti al pubblico al “San Luigi”.

Non mancherà nemmeno l’attività sulla sabbia, tipica della stagione estiva, grazie alla rinnovata collaborazione con il Volley Vibes Village di Olgiate Olona, struttura che già lo scorso anno aveva accolto con entusiasmo le “Cocche” durante la preparazione estiva.

RINFORZI DAL VIVAIO

Al raduno sarà presente la quasi totalità del gruppo biancorosso, anche se all’appello mancherà uno dei due opposti: la società è ancora attiva sul mercato per completare la rosa e inserire l’ultimo tassello. Assenti giustificate anche Helena Sassolini e Gaia Moroni, entrambe convocate con la Nazionale Under 21 per i Campionati Mondiali di categoria che si svolgeranno in Indonesia dal 6 al 17 agosto.

Per garantire la continuità del lavoro e completare gli organici, verranno aggregate alcune atlete del settore giovanile: Arjana Lugja e Marianna Bertolini si uniranno al gruppo dal 4 agosto, mentre Alice Monfredini lo farà il giorno successivo. A quest’ultima subentrerà poi Martina De Caro, attesa a partire dal 21 agosto.

PRIMO TEST

La prima uscita della nuova Futura Volley è invece in calendario per sabato 30 agosto, quando la squadra sarà impegnata in un allenamento congiunto sul campo della CBL Costa Volpino formazione bergamasca che milita a sua volta in A2. L’orario è ancora da definire, ma sarà il primo vero test per le biancorosse in vista dell’avvio ufficiale della stagione 2025/26.